"Одесский пароход" Сергея Урсуляка стал лучшим телефильмом года

22 января в Москве проходит XIX торжественная церемония вручения премии Национальной Академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел". В номинации "Лучший телефильм или мини-сериал" победила картина Сергея Урсуляка "Одесский пароход".

"С нами нет Михаила Михайловича, и это национальный траур – мы все это понимаем. С безумной идеей экранизировать Жванецкого пришёл Сергей Владимирович. Он обратился к Михаилу Михайловичу, тот поддержал, сам снялся и был очень благодарен. Спасибо, Михаил Михайлович", – сказал со сцены генеральный директор телеканала «Россия» и продюсер Антон Златопольский, получая награду.

Премьера фильма по знаменитым миниатюрам Михаила Жванецкого состоялась на телеканале "Россия 1" в 2019 году. Главные роли в проекте исполнили: Владимир Машков, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Чулпан Хаматова, Светлана Крючкова, Ирина Муравьева, Сергей Пускепалис, Ирина Пегова, Марина Александрова, Павел Деревянко, Евгений Ткачук, Роман Мадянов, Авангард Леонтьев и другие популярные российские актеры.

Телефильм "Одесский пароход" можно посмотреть на медиплатформе "Смотрим" прямо сейчас.