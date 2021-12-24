В Москве изменились тарифы на платную парковку

Стоимость одного часа парковки выросла в некоторых зонах Москвы с 380 до 450 руб.

С 24 декабря на 14% улиц Москвы изменились тарифы на парковку. "Там, где тариф 380 руб./ч не помогает оставить свободные места, поскольку там много дорогих ресторанов и магазинов, введен новый тариф: с 08:00 до 21:00 – 450 руб./ч, с 21:00 до 08:00 – 200 руб./ч (включая воскресенье). Это освободит 10-15% мест", – отмечает департамент транспорта Москвы.

В Москве и Подмосковье насчитывают 8,4 млн машин, что в 1,5 раза больше, чем десять лет назад.

Нагрузка на улицы Москвы заметно выросла. Необходимо повышать тарифы, чтобы на парковках оставались свободные места.

Между тем на 29 улицах Москвы, где стоимость парковки составляла 380 руб./ч, введен плавающий тариф с возможностью бесплатной парковки по воскресеньям. Час парковки на этих улицах обойдется в 80 руб.