Водителя, застрявшего на трамвайных путях, оштрафуют на 1 млн рублей

Водитель автомобиля Mercedes-Benz в воскресенье 6 февраля выехал на трамвайные пути на Симферопольском бульваре в Москве и застрял.

"Водитель выглядел пьяным, от медосвидетельствования на месте отказался", – сообщили в столичном департаменте транспорта.

Два маршрута трамвая оказались заблокированными более чем на час. "Московский метрополитен выставит штраф размером почти 1 млн рублей за большую задержку движения транспорта", – заявили в дептрансе. После проверки выяснилось, что за год водитель успел получить 34 штрафа за нарушения ПДД.

По итогам января 2022 года Москва и Санкт-Петербург утратили лидерство среди самых аварийных городов, несмотря на то, что ДТП в столицах происходит больше, однако относительно числа автомобилей в автопарках, процент бьющихся машин невысок.

По данным страховых компаний, в Москве частота убытков (количество обращений по ОСАГО поделенное на число полисов) составила 7,2%, а в Санкт-Петербурге — 7,3%. Самым аварийным городом с рекордной частотой убытков в 2021 году эксперты назвали Казань — 13,3%. На второй строчке рейтинга – Челябинск, где частота убытков составляет 12,4%, третье место – у Екатеринбурга с показателем 10,1%.