Мелкие недостатки: названы четыре неисправности нового Aurus Senat

Представительские седаны Aurus Senat оказзались недостаточно совершенны. Машины за 24 миллиона рублей, которые с мая 2021 года собираются в Елабуге, грешат мелкими недоделками – зазорами и огрехами при сборке. Впрочем, это оказалось лишь цветочками.

В одно из ателье на оклейку поступила недавно приобретенная машина. Сотрудник сервиса за полторы недели выявил четыре неполадки, хотя и признал, что машина произвела на него очень хорошее впечатление. Все свои впечатления от машины он выложил на страничке в Instagram.

Первая из неполадок была обнаружена сразу через 10 минут после выезда из шоу-рума. На приборной панели высветилась ошибка "круиз-контроль с поддержанием дистанции недоступны". Затем перестал работать дополнительный стоп-сигнал. Третья проблема: электроника машины плохо стыкуется с аудиосистемой. А результате теряется управление звуком. Последняя неполадка – машину при движении слегка уводило вправо. При этом отрегулировать сход-развал у дилера не удалось.

По мнению сотрудника сервисного центра, который протестировал почти президентский лимузин, машина напрашивается на внутренние доработки и "качественный рестайлинг".

Полноприводный седан Senat оснащается гибридной установкой, основой которой является 4,4-литровый бензиновый восьмицилиндровый турбомотор. Его мощности – 598 лошадиных сил. Мотор агрегируется с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В январе 2022 года генеральный директор Aurus Адиль Ширинов подал в отставку по собственному желанию, проработав на этой должности два года и шесть месяцев. За семь месяцев с начала серийного производства было собрано только 60 машин, а не шесть сотен, которые планировались.

В ГИБДД в 2021 году было зарегистрировано всего семь автомобилей марки Aurus Senat.

Ранее были показаны кадры испытаний столкновения Aurus Senat с препятствием на скорости 64 километра в час, проведенные в НАМИ. Несмотря на то, что передняя часть машины получила серьезные повреждения, капсула автомобиля выполнила свою роль: манекены не пострадали, вовремя сработали подушки безопасности, дополнительно защитившие водителя и пассажира.