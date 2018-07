После уборки японцы написали на бумаге слово "спасибо" по-русски. Таким необычным способом они поблагодарили устроителей чемпионата мира в России.

Japan was eliminated from the World Cup today in a game where they were leading 2-0. Despite their heartbreak they took the time to clean their bench and locker room leaving it perfectly clean. Thank you for being an example of pure class and I hope more take your lead. pic.twitter.com/NoDKascNie