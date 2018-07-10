В Санкт-Петербурге стартовал первый полуфинальный футбольный матч чемпионата мира. На игре присутствуют президент Франции Эмманюэль Макрон, король Бельгии Филипп и королева Матильда. Их принимает на трибунах глава ФИФА Джанни Инфантино.

Макрон прибыл в северную столицу России, чтобы поддержать сборную своей страны в матче против команды Бельгии и это первый визит первого лица Франции в рамках мирового первенства, сообщает ТАСС. Французский лидер прибыл в северную столицу без супруги за час до начала игры.

В отличие от французского президента король Бельгии приехал на игру с женой, Бельгию также представляет в VIP-ложе стадиона "Санкт-Петербург-Арена" вице-премьер, министр иностранных дел Дидье Рейндерс. Во французскую делегацию входит министр спорта Лора Флессель, которая посещает матч с участием сборной во второй раз.