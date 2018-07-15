В столице России на главной арене стадиона "Лужники" завершился финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором играли сборные Франции и Хорватии. Встреча получилась очень интересной. Победу праздновали "трехцветные" – 4:2.

Соперники провели встречу в следующих составах: сборная Франции – Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте (Нзонзи 54), Погба, Мбаппе, Матюиди (Толиссо 73), Гризманн, Жиру (Фекир 81); сборная Хорватии – Субашич, Врсалько, Стринич (Пьяца 82), Ловрен, Вида, Ракитич, Модрич, Брозович, Перишич, Ребич (Крамарич 71), Манджукич.

Хорватские футболисты активнее начали встречу. Впрочем, до реальных угроз воротам Льориса дело так и не дошло. А вот французы использовали фактически первый же свой момент.

За нарушение против Гризманна был назначен штрафной, который исполнил сам пострадавший. Мяч, закрученный в сторону ворот, оказался в сетке после рикошета от головы Марио Манджукича.

На 28-й минуте хорваты сравняли счет. Отличный удар получился у Ивана Перишича. Французский вратарь, закрытый своими и чужими игроками, оказался бессилен помочь команде.

Но это было не последнее взятие ворот в первом тайме. Все тот же Перишич сыграл в собственной штрафной рукой, за что судья назначил пенальти в пользу французов. Антуан Гризманн спокойно развел Субашича и мяч в разные стороны, выведя "трехцветных" вперед.

Второй тайм начался судорожными атаками хорватов. Их соперники, как и в первой половине игры, решили отдать пространство и инициативу, но постараться выиграть качество. В принципе, это получилось. У "клетчатых" мяч был чаще, но всего две атаки французов в исполнении Гризманна и Мбаппе показали, что экс-чемпионы мира ситуацию контролируют.

После этого французы подтвердили тезис двумя красивыми голами. На 59-й минуте Погба забил третий гол в ворота Хорватии, а на 65-й Мбаппе сделал счет неприличным для финального матча.

Впрочем, "клетчатые" не собирались сдаваться. Манджукич, чей гол в свои ворота открыл счет, сумел "накрыть" вратаря соперников Льориса и сократил разрыв. Впрочем, для того, чтобы окончательно вернуться в игру, хорватам надо было забивать еще...

После этого тренер хорватов Далич бросил в атаку Пьяцу вместо защитника Стринича. Тезис "все в атаку" в полной мере не сработал. Нельзя сказать, что Франция играла только от обороны, но защита "трехцветных" была на высоте.

Сборная Франции удержала победный счет и во второй раз в своей истории выиграла звание лучшей футбольной команды планеты. А ее наставник Дидье Дешам стал третьим в истории специалистом, который побеждал на первенствах мира и в качестве игрока, и в роли тренера...