Иностранцам в России разрешили регистрировать мигрантов в своих квартирах

В России с 7 сентября разрешено иностранцам регистрировать в своих квартирах других лиц без российского гражданства, следует из закона, опубликованного на официальном портале правовой информации.

До 7 сентября иностранцы, купившие жилье в России, могли регистрировать в своей квартире только себя, или в исключительных случаях – для высококвалифицированных специалистов разрешалось регистрировать в своей квартире членов семьи.

Более половины трудовых мигрантов, работающих в России, или планирующих приезд на заработки, заявили о решимости остаться в России навсегда, – сообщалось в недавнем исследовании НИУ Высшей школы экономики.

Российский рынок труда по-прежнему выглядит лучше остальных соседей по СНГ. Ежегодно в России официально регистрируется около 8 миллионов мигрантов.

По данным МВД, в январе-июне 2020 года иностранцам выдано 24,862 тысячи разрешений на работу в России (годом ранее – свыше 60 тысячи). При этом на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства поставлено 5,3 миллиона человек (годом ранее – 8,7 миллиона человек).

Ранее зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев предложил ввести в России арабский опыт ответственности работодателя за мигранта.

Статистика указывает на рост преступности среди мигрантов во время пандемии. Одна из причин ухудшения ситуации – снижение доходов и рост безработицы среди мигрантов, которые не могли сразу уехать из России до закрытия границ.

Предлагается изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Если работодатель приглашает иностранного работника, то он должен отвечать за него, как это принято в ряде стран.