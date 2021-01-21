Путин выразил обеспокоенность ростом цен на жилье и продукты

На совещании по экономическим вопросам в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым обсудить меры для выравнивания ценовой ситуации на рынке жилья.

Также глава государства напомнил, что была поставлена задача достичь темпов строительства в 120 млн. квадратных метров в год. А улучшать свои жилищные условия должны ежегодно не меньше 5 млн. семей.

Благодаря запущенной в 2020 году льготной ипотеки были созданы для граждан дополнительные возможности купить более качественное новое жилье. Порядка 350 семей приобрели жилье на первичном рынке.

Также Владимир Путин сообщил правительству о необходимости вернуться к вопросу стабилизации цен на продукты питании, учитывая итоги января.

Президент отметил, что инфляция по итогам года превысила целевой ориентир ЦБ России и составила 4,9%. При этом цены по некоторым группам товаров в среднем увеличились на 6,7%, а по отдельным группам товаров рост цен оказался более значительным. На рост цен оказало влияние и повышение цен на продукты питания на мировом рынке и ряд других факторов.

Президент РФ добавил, что с кабмином ранее была достигнута договоренность внимательно следить за ситуацией и держать ее под контролем, а также позже вернуться к теме стабилизации цен, учитывая итоги января.