Количество закрытых бизнесов рекордно превысило число вновь созданных

В 2020 году в России закрылось в 2,4 раза больше бизнесов, чем открылось, а соотношение закрытых и открытых компаний оказалось худшим за 18 лет, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных налоговой службы.

Ситуация осложняется второй год подряд. Еще хуже было только в 2019 году, когда на каждую открытую компанию приходилось 2,2 закрытых.

В пандемическом году в России закрылась каждая шестая компания – прекратили работу 515,5 тысяч коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране.

Бизнес сокращался во всех российских регионах, кроме двух – в Бурятии число компаний выросло на 6,3%, до 14,3 тысяч и в Чукотском округе отмечен рост на 3,3%, до 560 новых компаний. Особенно существенно сократилось количество действующих компаний в Санкт-Петербурге, Тульской области, Кабардино-Балкарии, Москве и Псковской области.

В 2020 году закрылось на 18% меньше компаний по сравнению с 2019 годом из-за моратория на банкротство и закрытых учетно-регистрационных служб во время карантина. Но регистрация новых бизнесов снизилась еще больше – на 24%: в 2020 году было открыто 214,6 тысячи новых компаний.

Количество работающих в стране компаний ежегодно росло до 2015 года включительно, но затем начало снижаться. В первые годы сокращалось число непрозрачных компаний-однодневок, с которыми боролась налоговая служба. За 2020 год число действующих предприятий сократилось на 300 тысяч, или на 9,6%, до 2,82 миллиона. Это чистое сокращение с учетом вновь открывшихся бизнесов.

В целом за пять лет в России стало на 1,3 миллиона компаний меньше. Основная часть закрытых предприятий была исключена из реестра юрлиц по решению федеральных служб. Такие компании в течение двенадцати месяцев не сдавали отчетность и не вели хозяйственную деятельность.

Помимо борьбы с компаниями-однодневками такое "огромное количество формально существующего, но реально прекратившего работу бизнеса также может свидетельствовать о снижении деловой активности в стране", – отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По закрытию компаний в 2020 году лидирует Санкт-Петербурге (закрытие выросло на 15,4%, до 220,5 тысячи компаний), Тульская область (+15,2%, до 21,4 тысячи), Кабардино-Балкарии (+14,92%, до 7,2 тысячи), в Москве (+14,91%, до 570,2 тысячи). Далее следуют Псковская область – количество закрытых компаний выросло на 14,85%, в Калининградской области число закрытых бизнесов выросло на 14,4%, в Карачаево-Черкесии – на 11,8%, в Оренбургской области – на 11,65%, в Астраханской области – на 11,1%, в Белгородской области – на 10,9%.