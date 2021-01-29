Объем жилищного строительства в России резко сократился в 2020 году

В 2020 г. в России построили 75,5 млн кв. м жилья (без учета жилых домов на садоводческих участках), что на 5,9% меньше, чем в 2019 г., сообщает Росстат.

В декабре 2020 г. строители ввели в строй 15,5 млн кв. м жилья, что на 10,9% меньше, чем в декабре 2019 г.

Объем жилищного строительства увеличился в январе 2020 г. на 14,3%, однако в феврале и марте показатель упал на 7% и 7,6% соответственно, а в апреле – на 36,5%. В мае спад составил 24,4%, в июне – 6,4%.

В июле строительная отрасль показала рост на 14,9%, в августе – на 4,9%, в сентябре – на 12,9%, в октябре – на 2%, в ноябре – на 2,9%.

Между тем рост цен на стройматериалы и недвижимость помог поддержать финансовую статистику. Объем работ в графе "строительство" составил в декабре 1 трлн 244,3 млрд руб., что на 0,9% больше, чем в декабре 2019 г., а в целом в 2020 г. – 9 трлн 497,8 млрд руб. (+ 0,1%).