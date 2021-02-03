Основатель Amazon покинет пост гендиректора компании

Квартальная выручка американского онлайн-ретейлера Амазон увеличилась почти в полтора раза.

Итог последних трех месяцев 2020 года – 125,6 миллиарда долларов. Чистая прибыль при этом – более семи миллиардов, а за год – больше 21 миллиарда.

Также компания объявила, что в третьем квартале текущего года ее основатель Джефф Безос покинет пост генерального директора и станет исполнительным председателем совета директоров.

Однако эксперты отмечают, что он сохранит влияние на самые важные решения корпорации, поэтому на качестве активов это вряд ли отразится.

"Без сомнений, "Амазон" стала одной и самых крупных и влиятельных компаний в мире. Джеф Безос сумел реализовать своё видение, основные цели достигнуты, но это не значит, что потенциала развития нет. В новой роли Безос сможет продолжить активное участие в жизни корпорации. Думаю, он будет вовлечен в принятие самых важных решений, а его преемник Энди Джесси сосредоточится на повседневных задачах. К тому же Джесси хорошо разбирается в современных технологиях, включая искусственный интеллект и облачные вычисления", – заявил Эд Андерсон, аналитик из Gartner.