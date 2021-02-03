Россия установила новый рекорд экспорта зерна

Россия поставила в другие страны 34,3 миллиона тонн зерна с начала сельскохозяйственного сезона в июле 2020 года по январь 2021 год. Это на 25% больше аналогичного периода прошлого года и самый высокий показатель за всю историю рынка, сообщил "Ведомостям" руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский.

Обновлен и рекорд экспорта пшеницы – с июля 2020 года по январь 2021 года Россия поставила за рубеж 29 миллионов тонн пшеницы.

Предыдущий рекорд был установлен в аналогичный период 2018-2019 гг., когда Россия за июль-январь продала за границей 32,15 миллиона тонн зерна.

Пандемия не повлияла на планы в начале посевной кампании, и на уборку. Урожай зерновых в России в 2020 году стал вторым по размеру после после рекордного урожая 2017 года (86 миллионов тонн) – 125 миллиона тонн зерна в чистом весе по итогам сезона 2020 года, из них 82 миллиона пшеницы, что на 7,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее, по предварительным данным.

В декабре министерство сельского хозяйства США повысило прогноз по урожаю и экспорту пшеницы из России в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года). Оценка сбора пшеницы повышена до 84 миллион с 83,5 миллиона тонн, а прогноз по экспорту пшеницы повышен до 39 миллионов с 38,5 миллионов тонн месяцем ранее.