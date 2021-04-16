Мишустин предложил Лукашенко рассмотреть вопрос интеграции налоговых систем

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко ознакомиться с российскими наработками в налоговой области с целью интеграции налоговых систем двух стран.

Во время встречи с Лукашенко в Минске Мишустин отметил, что "необходимо посмотреть, как можно интегрировать наши системы. Это должно быть выгодно, а… не быть каким-то поглощением".

Лукашенко вспомнил недавний разговор с президентом Владимиром Путиным и еще одним "нашим добрым другом", который хвалил Мишустина как друга Белоруссии и высокого профессионала. "Я сказал, что я верю. Он активно пытался меня убедить в том, в чем я сам убежден", – пошутил Лукашенко, не назвав человека, о котором идет речь.

Лукашенко поблагодарил Мишустина за приезд в Минск по поручению Путина, отметив, что стороны рассмотрят "одну из важнейших наших проблем".

Лукашенко поинтересовался на последней встрече с Путиным, бесплатны ли российские налоговые наработки для белорусской стороны. "Я только спросил: это бесплатно?" – заметил президент Белоруссии и добавил, что получил от Путина положительный ответ.

По словам Лукашенко, "время все спрессовывает" и подталкивает Москву и Минск решать и другие проблемы в двусторонних отношениях.

"Мы готовы к открытому и честному обсуждению этих проблем, зная вашу искренность в отношениях с Беларусью", – обратился Лукашенко к Мишустину.