Пособие для одиноких мам и беременных: почему могут отказать в выплатах

По пять, шесть, а то и семь тысяч рублей в месяц будущие мамы и те, кто в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, прежде никогда не получали. Потому новые пособия, доступные с 1 июля нынешнего года, обнадежили сотни тысяч малообеспеченных семей.

Кому положены такие пособия? В первую очередь при назначении выплаты учитываются доходы семьи, рассказал заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков.

"Конечно, учитываются доходы заявителей. Потом может учитываться имущество. Человеку ничего для этого делать не надо, вся информация поступает в Пенсионный фонд от контрагентов – других государственных органов", – пояснил он.

Но прежде – средний доход на члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума. При этом учитываются поступления за последний год, за вычетом четырех месяцев с момента подачи заявления. Если оно подано в августе, в расчет возьмут доходы с апреля прошлого года по март этого. Главное, чтобы заработок был официальным.

"Эти пособия рассчитаны, чтобы поддержать тех людей, которым действительно непросто приходится сегодня. А если у тебя, что называется, нет никаких данных о том, как ты работаешь, как ты зарабатываешь, то складывается впечатление, что ты просто укрываешь доходы и налоги не платишь", – говорит член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Именно отсутствие доходов у заявителей нередко становится причиной отказа в выплатах. Пришел он и молодой маме Полине Ершовой из Йошкар-Олы. Заявление она подавала на девятом месяце беременности. При этом официальной работы нет ни у нее, ни у мужа.

"Он весной потерял работу, только недавно нашел. Сейчас пока на испытательном сроке. У меня нет официального дохода, потому что я уволилась в прошлом году, работу найти не успела – уже забеременела", – поделилась Полина.

А вот Валентине Хажиновой из Чебоксар, в одиночку воспитывающей 14-летнюю дочь, отказали по другой причине. Средний доход с их пенсии по инвалидности и пособия по потере кормильца составил около 11 тысяч рублей на человека, тогда как установленный в Чувашии прожиточный минимум – меньше 10 тысяч.

"Расстроилась. Я думала, что мне дадут, потому что пенсия по инвалидности небольшая, пенсия по потере кормильца тоже. А ребенок растет, денег нужно больше ей", – говорит Валентина.

Впрочем, остаться без выплат можно и из-за имущества, которое тоже проверяют. Так, отказать могут, если в собственности семьи больше одной квартиры или машины, а также несколько домов, гаражей и лодок. Но и здесь есть исключения.

"Есть многодетные семьи, которым, например, та же самая машина большая как соцподдержка досталась, вторая. То есть она не учитывается. Либо есть семьи, где один член семьи инвалид, ему нужна отдельная комната. Это не учитывается", – отметила председатель Совета матерей России, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.

Эксперты не спорят: критерии для новых пособий действительно строгие, но связывают это с особым назначением выплат и их размером, составляющим половину прожиточного минимума. Тем же, кто уже получил отказ, советуют уточнять причины в Пенсионном фонде, а в случае изменения ситуации с доходами и имуществом подать заявление повторно.