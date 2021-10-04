Сегодня пройдет министерская встреча стран ОПЕК+

Сегодня министры энергетики стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи нефти с учётом сложившейся рыночной конъюнктуры.

Параметры сокращения уже много месяцев меняются в сторону наращивания производства. В мае 2020-го показатель составлял минус 9 миллионов 700 тысяч баррелей в сутки, план на сентябрь этого года – приблизительно минус 5 миллионов.

На фоне рекордного роста цен на газ и уголь вверх пошли и котировки нефти. Это вызвало обеспокоенность ключевых потребителей. Недавно Саудовскую Аравию посетил помощник президента США по нацбезопасности; обсуждались в том числе цены на углеводороды. Однако дело не только в геополитике, но и в объективном балансе спроса и предложения: всё-таки завтра экономика полностью безуглеводородной не станет, а источники энергии нужны – особенно в отопительный сезон.

В ОПЕК+ повысили прогноз по дефициту на рынке нефти в этом году: ранее ожидалось 900 тысяч баррелей, теперь – миллион сто тысяч. При этом эксперты норвежского агентства "Ристад Энерджи" приводят новый фактор роста спроса.

Азия в связи с дефицитом сжиженного природного газа начинает переводить энергогенерирующие мощности на нефть. Это может увеличить суточную потребность на 400 тысяч баррелей в ближайшие полгода. И такой объём окажет влияние на весь мир, а не только на Азиатско-тихоокеанский регион.

Между тем, спустя полтора года после резкого сокращения добычи нефти из-за пандемии, один из ключевых игроков на рынке – Саудовская Аравия уже в октябре восстановит свою добычу до почти докризисного уровня – 9 миллионов 800 тысяч баррелей в сутки.

При этом цены на нефть взлетели до максимумов с 2018 года, они растут уже шесть недель подряд. За бочку Brent дают около 79 долларов, и, соответственно, доходы королевства от продажи углеводородов также достигли трёхлетнего максимума.

Впрочем, по мнению экспертов, есть и обратная сторона. Во многом взлёт цен на нефть стал следствием газового кризиса в Европе, и многие потребители начали в качестве альтернативы скупать нефть.

В Bank of America полагают, что нельзя исключать и перегрева рынка, и уже в ближайшие месяцы стоимость нефти может перевалить за 100 долларов. По мнению участников рынка, политика ОПЕК+ будет определяющей и в ближайшие месяцы. Шансы на увеличение поставок из Ирана в этом году невелики, а американские сланцевые компании вкладывают недостаточно средств, чтобы иметь возможность быстро нарастить производство.