Обзор смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra: еще круче, еще дороже

Этот смартфон вобрал в себя самые крутые современные технологии — начиная от защитного стекла над огромным 120-герцовым Dynamic AMOLED-экраном и заканчивая скоростным стилусом S-Pen с 9-миллисекундным откликом. Топовая процессорная платформа, солидные запасы скоростной памяти, камера со 108-МП датчиком, снимающая 8К-видео, емкая батарея, дополненная быстрыми зарядками, стереодинамики с Dolby Atmos, обновленный софт — не забыто, кажется, ничего. Вести.Hi-tech указали на главный минус у Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Итак, в начале августа компания Samsung провела большую презентацию персональной электроники, где среди новинок представила два аппарата из нового семейства технологических флагманов Galaxy Note20. На тест нам досталась старшая модель – Galaxy Note20 Ultra, которая на старте продаж оказалась, похоже, самым дорогим из продаваемых смартфонов Samsung, если не принимать во внимание уникальные "раскладушки" Galaxy Fold. Впрочем, техническими инновациями "ультру" тоже не обидели.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: технические характеристики

Модель: SM-N986B/DS

Операционная система: Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5

Дисплей: 6,9 дюйма, емкостной, изогнутый, Dynamic AMOLED 2Х, Infinity-O, максимальное разрешение WQHD+ (3088х1440 точек), плотность точек на дюйм 496 ppi, стекло Corning Gorilla Glass Victus, HDR10+, 120 Гц@FHD+/60 Гц@WQHD+, Always-On-Display

Процессор: 8-ядерный 7-нм 64-разрядный Samsung Exynos 990 Octa (2 ядра Exynos M5 Lion, 2,73 ГГц + 2 ядра ARM Cortex-A76, 2,5 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A55, 2,0 ГГц)

Графика: ARM Mali-G77 MP11, 800 МГц

Оперативная память: 8 ГБ/12 ГБ, LPDDR5, 2 750 МГц

Встроенная память: 256 ГБ/512 ГБ, UFS 3.1, гибридный слот для карты памяти microSDXC (до 1 ТБ)

Тыловой фото-модуль: широкоугольная камера — 108 МП, Samsung ISOCELL Bright HM1 (оптический размер 1/1.33 дюйма, Nanocell: 0,8 мкм ->2,4 мкм), ЭФР 26 мм (79 градусов), апертура f/1.8, фазовый и лазерный автофокус, оптическая стабилизация (OIS); телефото (перископическая) камера — 12 МП (1,0 мкм), ЭФР 120 мм (20 градусов), апертура f/3.0, фазовый автофокус PDAF, оптическая стабилизация (OIS), 5-кратный оптический и 50-кратный гибридный зум; ультра широкоугольная камера — 12 МП (оптический размер 1/2.55 дюйма, 1,4 мкм), ЭФР 13 мм (120 градусов), апертура f/2.2; светодиодная вспышка; видео 8K (7680x4320)@24fps, UHD 4K 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps

Фронтальный фото-модуль: основная камера — широкоугольный объектив, 10 МП (1,22 мкм), ЭФР 26 мм (80 градусов), апертура f/2.2, фазовый автофокус (технология Dual Pixel PDAF), видео 2160p@60fps/30fps, 1080p@60fps/30fps

Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 ГГц + 5 ГГц), HE80, MIMO, 1024-QAM, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.1, USB 3.2 Type-C, USB-OTG, NFC, MST, ANT+

Связь: GSM/GPRS/EDGE, 3G UMTS, 4G LTE Cat. 20 (скачивание 2 Гбит/с, загрузка 200 Мбит/с)

Конфигурация слота: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSD/HC/XC

Звук: 32 бита/384 кГц, аудио-процессор Cirrus Logic CS47L93, стереодинамики AKG, поддержка Dolby Atmos

Навигация: GPS/BDS/ГЛОНАСС/Galileo

Датчики: акселерометр, барометр, ультразвуковой дактилоскопический сканер, гироскоп, электронный компас, датчик Холла, датчики приближения и освещённости

Аккумулятор: несъемный, 4 500 мА*ч, 25-ваттная быстрая проводная зарядка Super Fast Charging, 15-ваттная беспроводная зарядка, 9-ваттная обратная беспроводная зарядка PowerShare

Защита корпуса: IP68

Габариты: 164,8x77,2x8,1 мм (5,8x4,35x105,08 мм S Pen)

Вес: 208 г (3,04 г S Pen)

Цвета: бронза, черный, белый

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: дизайн, эргономика

Первым делом стоит отметить очень эффектный металлостеклянный экстерьер Galaxy Note20 Ultra.

Устройство выглядит изящным несмотря на немалые размеры в плане (164,8x77,2 мм), обусловленные огромным для смартфона 6,9-дюймовым экраном. Корпус с изогнутым к боковым ребрам дисплеем получился футуристичным, хотя в анфас и узнаваемо угловатым.

Что же касается окрасов (бронза, черный, белый), то особенно броской оказалась бронзовая расцветка, создающая не только визуальный, но и тактильный эффект матовой металлической поверхности. В отличие от младшей модели, у которой для задней панели используется армированный поликарбонат, у Galaxy Note20 Ultra с обеих сторон настоящее стекло.

Да не простое, а представляющее седьмое поколение Corning Gorilla Glass и получившее имя собственное – Victus. Как утверждает производитель, смартфоны с новым стеклом смогут без последствий пережить падение с 2-метровой высоты "лицом" вниз. Victus не разбивается после 20 падений с метровой высоты, тогда как Gorilla Glass 6 остается целым до 15 раз. Кстати, без последнего в Galaxy Note20 Ultra все же не обошлось (см. ниже).

По сравнению с прошлогодним Galaxy Note10+ (наш обзор здесь), Galaxy Note20 Ultra, получив увеличенную диагональ экрана (6,9 дюйма против 6,8 дюйма), оказался чуть тяжелее (208 г против 196 г) и толще (8,1 мм против 7,9 мм). Причем это без учета заметно выпирающего тылового фото-модуля. Уже привычная сертификация флагманов по IP68 говорит о полной пыленепроницаемости (IP6x) корпуса и возможности работы в погруженном режиме (IPx8) в течение получаса на глубине до полутора метров.

Итак, всю лицевую панель новинки закрывает защитное стекло Victus с плавным загибом по краям.

На самом стыке с верхним торцом корпуса едва различима тонкая щель для решетки "разговорного" динамика. Прямо под ней предусмотрен круглый вырез в экране, где свое место занял объектив фронтальной камеры.

В нижней части дисплея разместились виртуальные кнопки панели управления – пиктограммы "Недавние приложения", "Домой" и "Назад", которые в настройках можно поменять местами или же вообще убрать, заменив жестами. Немного выше зарезервировано место, где на экране блокировки появляется подсвечиваемая виртуальная площадка подэкранного дактилоскопического сканера с ультразвуковым методом распознавания.

Разные по размеру механические кнопка включения/блокировки и качелька регулировки громкости привычно оказались на правом ребре.

Левое ребро пустует.

На нижнем торце собрали вместе отверстие для микрофона, разъем USB Type-C (поддержка USB 3.2) и решетку "мультимедийного" динамика, рядом с которой предусмотрели пенал для стилуса S Pen.

Отверстие для дополнительного микрофона и слот, где могут разместиться два модуля идентификации абонента формата nanoSIM, причем на место второго теперь претендует карта расширения памяти microSD, остались на верхнем торце корпуса.

Задняя панель, под которой скрыты антенна интерфейсов NFC/MST и индукционная катушка беспроводной зарядки, украшена логотипом Samsung. Три объектива тылового фото-модуля, защищенных стеклом Gorilla Glass 6, расположили вертикально на массивном прямоугольном островном выступе со скругленными углами. Там же нашлось место светодиодной вспышке и лазерному дальномеру.

Скрыть агрессивно выступающий модуль тыловых камер довольно легко с помощью любого чехла. На тест вместе с Galaxy Note20 Ultra нам предоставили силиконовый клип-кейс "медной" окраски, чтобы гарантировать бережное отношение к "забронзовевшему" девайсу.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: стилус S Pen

Новый S Pen с прошлого года внешне не изменился, по крайней мере его массогабаритные характеристики остались прежними — 5,8x4,35x105,08 мм и 3,04 г, соответственно.

Электронное перо с тонким наконечником (0,7 мм) чувствительно не только к силе нажатия (4096 уровней), но и наклону. Сертификация защиты по IP68 распространяется и на корпус S Pen. Стилус связывается со смартфоном по интерфейсу Bluetooth LE (Bluetooth Low Energy) на расстоянии до 10 метров. Благодаря встроенной батарее на основе титаната лития, для которой характерна высокая скорость перезарядки, время нахождения в режиме ожидания у S Pen достигает теперь 24 часа.

Время отклика у стилуса предыдущего поколения Galaxy Note на момент анонса составляло 42 мс. Благодаря ИИ, технология предсказания координат следующей точки позволила беспрецедентно снизить задержку у электронного пера Galaxy Note20 Ultra до 9 мс (а у Galaxy Note20 – до 26 мс). В свою очередь дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает еще большую плавность и точность, поэтому ощущение от работы с S Pen сравнивают с написанием пером на бумаге (специалисты Samsung не забыли реализовать в софте даже "скрипучий" звук).

C помощью этого стилуса можно писать, рисовать, делать снимки камерой, листать изображения, управлять воспроизведением музыкальных треков и т.п.

Поддержка функций, связанных с дистанционным управлением жестами, осуществляется благодаря 6-осевому инерционному измерительному датчику, объединяющему акселерометр и гироскоп. Это позволяет получать информацию как о линейных, так и угловых перемещениях устройства.

Для хранения S Pen в корпусе Galaxy Note20 Ultra предусмотрен специальный пенал с внутренней защелкой, который, в отличие от прошлогодних Galaxy Note10, переехал с правого края нижнего торца на левый.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: экран

Старшей модели Ultra достался огромный экран 6,9 дюймовый экран Dynamic AMOLED 2Х Infinity-O, что, в частности, указывает на удвоенную частоту обновления и круглый вырез в матрице под фронтальную камеру. При максимальном разрешении WQHD+ (3088х1440 точек) плотность точек на дюйм составляет 496 ppi. Частота обновления экрана в 120 Гц обещает более плавный скроллинг и быстрый отклик (сканирование сенсорного слоя — 240 Гц). Сертификат, выданный VDE Germany, подтверждает для экрана 100%-ный цветовой охват DCI-P3. Разумеется, обеспечена поддержка HDR10+, при этом максимальная яркость в 1 500 нит сопровождается динамической контрастностью 3 000 000:1 (по данным производителя, видимость на открытом воздухе увеличилась на 25%). На закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus нанесена еще и защитная пленка с олеофобным покрытием.

Уровень яркости Dynamic AMOLED-экрана можно регулировать вручную или активировав опцию "Адаптивная яркость". Для включения "Ночного режима" по расписанию рекомендуется заблаговременно включить функцию определения местоположения. Фильтр синего света предлагается запускать подобным же образом — немедленно или по установленному графику (с локализацией местоположения), самостоятельно настраивая его интенсивность. Международная компания SGS выдала сертификат за способность значительно снижать воздействие синего свечения. Для частоты обновления экрана рекомендуется установить опцию "Адаптивная". В этом случае во время чтения электронной книги частота может составить, например, 10 Гц, для игр – от 30 Гц и выше, а для работы в оболочке One UI – до 120 Гц. В случае экономии заряда батареи рекомендуется включить стандартный режим 60 Гц.

В настройках "Режим экрана" следует выбрать между насыщенными и естественными цветами, а также настроить по необходимости баланс белого, используя дополнительные параметры. По умолчанию разрешение экрана составляет 2316х1080 точек (FHD+), а частота обновления может достигать 120 Гц. Для максимального же значения — 3088х1440 точек (WQHD+) — значения частоты не превышают 60 Гц. "Простой" режим отличается от стандартного упрощенным макетом главного экрана и увеличенными размерами элементов.

Панели Edge, которые как бы появляются из боковых граней изогнутого экрана, предлагается использовать в качестве буфера, для быстрого доступа к часто используемым приложениям, к контактам близких друзей, а также для извлечения текста в выбранной области экрана и т.п.

В режиме Always On Display на выключенный экран выводится время, дата, день недели, заряд батареи и т.п. Отображать эту информацию предлагается либо всегда, либо только после касания дисплея, либо по графику. Заметим, что стиль и цвет используемого изображения выбирается в настройках.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: камеры

Обе модели нового семейства Galaxy Note20 получили одинаковую фронтальную камеру, для которой выбрали 10-мегапиксельный датчик (пиксель 1,22 мкм) и объектив с углом обзора 80 градусов (ЭФР 26 мм, апертура f/2.2, фазовый автофокус с технологией Dual Pixel PDAF). Лучшее качество записи видео при 60 fps – это 4K UHD 2160p.

Тыловой фото-модуль у старшей модели состоит из трех камер, светодиодной вспышки и лазерного дальномера. "Изюминкой" здесь стала основная камера, для которой остановились на обновленном 108-мегапиксельном датчике Samsung ISOCELL Bright HM1 (оптический размер 1/1.33 дюйма). В отличие от также 108-мегапиксельного ISOCELL Bright HMX, на смену Tetracell здесь пришла технология Nanocell, где уже девять (3х3), а не четыре (2х2), 0,8-мкм смежных точек изображения умеют объединяться в одну, что дает эффективный размер пикселя 2,4 мкм. Широкоугольный объектив (ЭФР 26 мм, угол обзора 79 градусов, апертура f/1.8), получив оптическую стабилизацию, поддерживает фазовый и лазерный автофокус.

Для телефото-камеры заявлен 12-мегапиксельный сенсор в тандеме с длиннофокусным перископическим объективом (апертура f/3.0, ЭФР 120 мм, фазовый автофокус). На базе этой камеры, которой также досталась оптическая стабилизация, реализуется 5-кратный оптический зум. Отметим, что увеличить изображение с помощью тылового фото-модуля Galaxy Note20 Ultra можно максимум в 50 раз (гибридный зум). Ультра широкоугольная камера с 12-мегапиксельным датчиком (оптический размер 1/2.55 дюйма, 1,4 мкм) довольствуется объективом с фиксированным фокусом (ЭФР 13 мм, угол обзора 120 градусов, апертура f/2.2).

Режимы съемки меняются горизонтальными свайпами, при этом дополнительные собраны на странице под пиктограммой "Еще". В верхней части видоискателя находятся иконки для текущего режима съемки и значок для перехода в настройки камеры. Одна из пиктограмм рядом с кнопкой спуска затвора открывает "Галерею", а другая переключает фото-модули (тыловой/фронтальный). В режиме "Фотография" над текстовыми пиктограммами режимов съемки находятся значки для выбора объектива и кнопка оптимизации сюжета (если включена). После активации в настройках "Рекомендации по снимкам" на видоискатель выводятся подсказки. Для повышенной детализации ярких и темных зон рекомендуется включить опцию "Авто HDR". Чтобы при изменении положения объектов или условий освещения камера не выполняла корректировку автоматически, настройки фокуса или экспозиции можно зафиксировать. С целью экономии места в памяти смартфона для снимков предлагается формат HEIF.

Для "Про"-режима самостоятельно настраиваются значения светочувствительности ISO, выдержки, фокуса, баланса белого, ступени экспокоррекции, а также стандартные установки для контрастности, насыщенности и т.д. Вручную выбирается и способ экспозамера (точечный, матричный, центровзвешенный). При ручной фокусировке зеленым цветом на видоискателе подсвечиваются области, находящиеся в фокусе. Сохранять снимки можно одновременно в RAW (DNG) и JPG форматах.

Возможность увеличения эффективного размера пикселей основной камеры и использование соответствующих алгоритмов явно сказались в лучшую сторону на качестве съемки в условиях недостаточного освещения в режиме "Ночь".

Перед съемкой легко подобрать подходящий фильтр и опции "бьютификации" лица, включая тон кожи, глаза, линию подбородка и т.п. Предлагается также создавать собственные фильтры на основе ранее сделанных фотографий. В режиме "Живой фокус" легко настроить подходящий эффект размытия фона. "Двойник" кнопки спуска затвора допускается перемещать в любую часть видоискателя, что очень удобно, если держать огромный смартфон во время съемки одной рукой.

В режиме "Видео с живым фокусом" глубину фона и стиль ролика призваны подчеркнуть эффекты "Размытие", "Большой круг", "Точка цвета" и "Глитч".

В "Дополнительных параметрах записи" предлагается использовать кодек H.265/HEVC, разрешить записывать видео HDR10+, а также повышать чувствительность микрофона в соответствии с увеличением изображения во время записи. Для плавной съемки динамических сцен рекомендуется активировать стабилизацию изображения (до 1080р@30fps). Замедленная и интервальная ("таймлапс") съемка поддерживают FHD-качество (1080р) картинки, а вот режим "Суперзамедление" (960fps) выполняется только в HD-разрешении (720p). Максимальное качество записи на основную камеру составляет 8K (7680x4320 точек) при 24fps. Еще больше подчеркнуть "киношный" эффект можно, если в режиме "Профессиональное видео" выбрать соотношение сторон 21:9. Кстати, любой кадр 8К-видео легко превратить в 33-мегапиксельное фото.

Запись звука можно делать не только на один или оба микрофона самого смартфона, но и на подключенный по Bluetooth, с сохранением синхронизации с видео, разумеется. Так что беспроводная гарнитура вполне сгодится на роль "петлички" на расстоянии до 10 метров.

Зафиксировав плавную смену четких картинок с частотой 120 fps при разрешении FHD в режиме "Профессиональное видео", изменить скорость воспроизведения при монтаже удается уже без потери качества.

В этом же режиме доступно управление скоростью зумирования изображения, когда, например, медленное приближение до крупного плана меняется резким уменьшением масштаба до панорамной сцены.

Примеры фото с тылового фото-модуля Galaxy Note20 Ultra можно посмотреть здесь.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: звук

Приятное звучание Galaxy Note20 Ultra во многом обязано стереопаре "голосового" и "мультимедийного" динамиков под брендом AKG.

Посильную помощь им оказывают опции объемного звучания Dolby Atmos и Dolby Atmos для игр, которые легко найти в разделе "Качество звука и эффекты". Там же доступен настраиваемый 9-полосный эквалайзер с пятью пресетами. Функция улучшения качества звука UHQ upscaler активируется, например, при подключении проводных USB-наушников, опять же под брендом AKG, которые входят в комплект. Переходник с "мини-джека" на USB Type-C, чтобы подключить обычную аудио-гарнитуру с 3,5-мм разъемом, здесь, увы, не поможет. Кстати, в начинке смартфона оказался чип аудио-процессора Cirrus Logic CS47L93, в состав которого, помимо мощного 7-ядерного DSP, входят цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, усилители для наушников, цифровые интерфейсы и т.п.

Приложение "Звукозапись" умеет оставлять закладки на записи и сохраняет контент в формате M4A. При этом качество фиксации звука предварительно настраивается — высокое (256 кбит/с, 48 кГц), среднее (128 кбит/с, 44,1 кГц) или низкое (64 кбит/с, 44,1 кГц). Программа работает в режимах "Стандатный", "Интервью" и "Речь в текст". В беспроводной передаче качественного звука по интерфейсу Bluetooth поможет кодек aptX. Предусмотрена также опция вывода звука от выбранного приложения на соответствующее аудиоустройство. Но самое интересное, что по Bluetooth к Galaxy Note20 Ultra можно подключить сразу два устройства, например, наушники с колонкой, и одновременно воспроизводить на них музыку со смартфона.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: начинка, производительность

Смартфон получил 8-ядерную мобильную платформу Exynos 990, выполненную по 7-нанометровому техпроцессу с использованием технологии "фотолитография в глубоком ультрафиолете" EUV (Extreme Ultra-Violet). У процессора с 3-кластерной архитектурой один высокопроизводительный дуэт ядер представлен Exynos M5 Lion (2,73 ГГц), вторая пара – не менее мощными ARM Cortex-A76 (2,5 ГГц), а энергосберегающий квартет состоит из ARM Cortex-A55 (2,0 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель ARM Mali-G77 MP11 (800 МГц). Кроме того, в микросхему интегрирован 2-ядерный нейронный сопроцессор для ускорения работы алгоритмов, связанных с ИИ, а также усовершенствованный процессор для обработки цифровых сигналов.

Тестирование Samsung Galaxy Note20 Ultra. Результаты в бенчмарке AnTuTu

Тестирование Samsung Galaxy Note20 Ultra. Результаты в бенчмарке GeekBench

Тестирование Samsung Galaxy Note20 Ultra. Результаты в бенчмарке 3DMark

Производительности смартфона вполне достаточно для запуска самых современных компьютерных игр.

Базовую конфигурацию Galaxy Note20 Ultra дополняют 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5.

Встроенное хранилище размером 256 ГБ или 512 ГБ на базе UFS 3.1 можно расширить картой памяти microSD/HC/XC объемом до 1 ТБ. В слоте она занимает место второго модуля идентификации абонента. Благодаря поддержке технологии USB-OTG, к аппарату можно подключить USB-флэшку (в том числе и со SMI-контроллером).

Помимо одновременной установки двух модулей идентификации абонента, в Galaxy Note20 Ultra поддерживается eSIM — цифровая альтернатива классической SIM-карте. Так, на одну eSIM можно установить несколько номеров (профилей), и уже в настройках смартфона выбирать, какой будет активным в данный момент. Среди беспроводных коммуникаций числятся 2-диапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.1, NFC и ANT+.

Интерфейс NFC пригодится, разумеется, не только для чтения баланса транспортных карт, но, главное, для бесконтактных платежей (Samsung Pay, Google Pay). Поддержка технологии MST (Magnetic Secure Transmission) позволяет эмулировать магнитную полоску платежных карт для устаревших терминалов без поддержки NFC.

В определении местоположения и навигации помогут спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС, BDS и Galileo.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: автономность

По сравнению с прошлогодним Galaxy Note10+ емкость встроенного аккумулятора у Galaxy Note20 Ultra немного подросла (4 300 мА*ч против 4 500 мА*ч). В компании отмечают, что это самая мощная батарея за всю историю Galaxy Note, с явным намеком называя ее All-day Intelligent Battery.

В комплекте с Galaxy Note20 Ultra идет 25-ваттный адаптер проводной зарядки Super Fast Charging с поддержкой USB PD 3.0, что позволяет за 30 минут заполнить встроенную батарею больше, чем наполовину, а залить ее "под горлышко" примерно за час с небольшим. Кроме того, предусмотрена и 15-ваттная беспроводная зарядка Fast Wireless Charging 2.0, совместимая со спецификациями WPC/Qi и PMA. А вот мощность обратного переноса заряда по технологии Wireless PowerShare не превышает 9 Вт. При этом ограничение на передаваемый реверсивно заряд можно настроить между 90% и 30% уровня аккумулятора самого Galaxy Note20 Ultra.

Воспроизведение тестового набора видеороликов, включая HDR10-клипы, в формате MP4 (аппаратное декодирование) на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи почти на 9% (в течение 6 часов).

В настройках раздела "Батарея" доступны четыре режима питания – "Высокая производительность", "Оптимизированный", "Средняя экономия" и "Максимальная экономия". Для повседневной практики рекомендуется адаптивный режим, когда энергосбережение определяется сценариями использования смартфона.

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: особенности программного обеспечения

На Galaxy Note20 Ultra установлена операционная система Android 10, интерфейс которой скрыт за свежей фирменной оболочкой One UI 2.5, анонсированной вместе со смартфоном. Одним из наиболее существенных дополнений в новой версии стал обновленный режим Samsung DeX, позволяющий без проводов использовать экраны телевизоров с поддержкой Miracast.

Теперь, например, продолжая работать со смартфоном, на большом экране можно просматривать фото или видео.

Для навигации по Galaxy Note20 Ultra предлагается использовать жесты или набор из трех виртуальных кнопок, порядок которых может меняться (пиктограммы "Недавние приложения" и "Назад"). Режим управления одной рукой запускается двойным тапом по кнопке "Домой", либо свайпом вниз в нижней части экрана.

Пиктограммы часто используемых программ попадают в нижнюю часть экрана с горизонтальным списком запущенных приложений. Чтобы закрыть одну программу, нужно смахнуть ее карточку вверх. Все программы одновременно закроются после тапа по надписи "Закрыть все". Тапом по аватару приложения в верхней части карточки открывается меню опций, позволяющее, например, запустить соответствующую программу на разделенном экране или открыть ее во всплывающем окне. Причем прозрачность окна можно настроить вручную.

Фиксация папиллярных узоров на ультразвуковом дактилоскопическом датчике выполняется обычным образом. Пиктограмму контактной площадки на экране, благодаря Always On Display, можно отображать постоянно. Отпечатки пальцев предлагается использовать не только для разблокировки смартфона, но и для защищенного доступа к приложениям и сервисам, а также для безопасных платежей.

Сохранение данных лица с очками и без (если таковые имеются) выполняется в два этапа. Для ускорения процедуры и уверенного распознавания в темноте рекомендуется отключить опцию "Оставаться на экране блокировки" и отметить "Повышение яркости экрана". Как и отпечатки пальцев, регистрация лица пригодится не только для разблокировки смартфона.

При извлечении S Pen из пенала в смартфоне на экране сразу же предлагается меню контекстных действий. Большинство доступных опций хорошо знакомы по предыдущим поколениям Galaxy Note, включая заметки на выключенном экране, перевод с одного языка на другой и т.п.

Пять новых жестов (Anywhere Actions) делают навигацию по смартфону более быстрой и простой. Так, "галочка" вправо ("вправо и назад") вызывает недавние приложения; "галочка" вверх ("вверх и вниз") возвращает на главный экран, "галочка" влево ("влево и назад") эмулирует кнопку "Назад", а "галочка" вниз ("вниз и вверх") вызывает панель "выделить и сохранить". В свою очередь легкое встряхивание пера активирует снимок экрана с инструментами для редактирования. В приложениях используются унаследованные жесты, а также одиночное и двойное нажатие кнопки. Например, как и в предыдущем поколении Galaxy Note, удаленное управление в приложении "Камера" позволяет зумировать изображение, менять режимы, активировать съемку, переключаться с тыловой камеры на фронтальную и наоборот.

Простым касанием S Pen рукописные записи и заметки в Samsung Notes преобразуются в печатный текст. Сохранить результаты можно в одном из предлагаемых форматов, том числе и как презентацию Microsoft PowerPoint.

Если звуковая фиксация встречи или лекции одновременно сопровождается заметками ("Запись голоса" в Samsung Notes), то аудиозакладки позволяют синхронизировать их c конкретными моментами в записи звука.

Помимо доступа к SMS-сообщениям, уведомлениям, недавним фото и т.п., теперь на своем компьютере можно открывать и мобильные приложения со смартфона. Первым делом на ПК нужно запустить программу "Ваш телефон", а на панели быстрых переключателей смартфона выбрать "Связь с Windows".

Обзор Samsung Galaxy Note20 Ultra: покупка, выводы

Выполненный в эффектном металлостеклянном корпусе Galaxy Note20 Ultra в первую очередь может похвастаться своим проворным электронным пером S-Pen с откликом всего в 9 мс, которое, к тому же, освоило несколько новых жестов, упрощающих управление смартфоном. Среди других, не менее важных достоинств, числится топовая платформа с обильными запасами скоростной памяти; огромный 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2Х-экран с частотой обновления 120 Гц, закрытый прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus; камера с лазерным автофокусом и 108-МП датчиком, снимающая профессиональное 8К-видео; стереодинамики AKG с поддержкой Dolby Atmos; а также емкая батарея, дополненная быстрыми проводной и беспроводными зарядками (включая реверсивную). И все это приправлено свежей версией оболочки OneUI 2.5.

Из-за большого размера экрана новый смартфон поместится далеко не в любой карман, но вряд ли это кого-то расстроит, как и тот факт, что у Galaxy Note20 Ultra нет 3,5-мм аудио-коннектора. Тем более, что в комплекте идут неплохие наушники AKG с USB-разъемом. Но вот очень высокая цена на технологический флагман, скорее всего, и окажется самым серьезным аргументом против. Так, на момент тестирования за вариант в конфигурации 8 ГБ/256 ГБ просили 99 990 рублей, а 12 ГБ/512 ГБ – 119 990 рублей. Последняя модификация смартфона дополнена еще и поддержкой сетей 5G, что для России в обозримом будущем неактуально.

Сравнивать Galaxy Note20 Ultra с премиальными смартфонами других производителей без учета S Pen, заметно эволюционировавшего за прошедшие десять лет, просто бессмысленно. Достойной альтернативы возможностям, которые открывает это электронное перо в тандеме с соответствующим софтом, на рынке просто нет. Тут еще стоит напомнить о все более плотном сотрудничестве между Samsung и Microsoft, благодаря которому, например, к ноябрю обещают реализовать синхронизацию заметок Samsung Notes с OneNote и Outlook.

Если же смущает цена даже за базовую модель Galaxy Note20 (79 990 рублей), стоит, возможно, примерить решаемые задачи к упрощенному, но и гораздо более дешевому Galaxy Note10 Lite (наш обзор здесь) с менее продвинутым S Pen.

Итоги обзора Samsung Galaxy Note20 Ultra

Плюсы:

Эффектный корпус с сертификацией по IP68

Улучшенный стилус S Pen с откликом 9 мс

Топовая мобильная платформа с большими запасами скоростной памяти

Отличный экран Dynamic AMOLED 2Х-экран (120 Гц, HDR10+, Victus)

Продвинутый тыловой фото-модуль (108 МП, лазерный автофокус, 8K@24fps)

Быстрая проводная, беспроводная и реверсивная зарядки

Стереодинамики и наушники AKG, Dolby Atmos

Свежая версия лончера One UI 2.5

Минусы: