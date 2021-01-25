Valve разработает нейроинтерфейс для трансляции игр прямо в мозг

Сооснователь и президент Valve Гейб Ньюэлл рассказал об интересе его компании к интерфейсам, позволяющим подключать мозг напрямую к компьютеру. По его словам, такие системы могли бы расширить возможности человека, улучшить качество сна, а также создать чувство полного погружения виртуальную реальность, подавив головокружение, тошноту, дезориентацию в пространстве и другие побочные эффекты, которые могут возникать при использовании VR-гарнитур.

Ньюэлл говорит, что сейчас способность человека переживать игровой опыт ограничена "мясной периферией" — то есть физическим телом. Интерфейс мозг—компьютер (BCI), полагает президент Valve, сможет убрать этот барьер, позволив людям полноценно раскрыться в игре. "Реальный мир покажется плоским, бесцветным, расплывчатым по сравнению с тем опытом, который вы сможете испытать напрямую через мозг", — рассказал он новозеландскому телеканалу 1 News.

Вместе с этим Ньюэлл признал, что сегодня идея нейрокомпьютерного интерфейса "неотличима от научной фантастики", однако разработчики совершат "глупую ошибку", если проигнорируют эту область.

У самой Valve уже есть собственные наработки в сфере BCI. По словам Ньюэлла, компания занимается созданием программы с открытым исходным кодом, которая облегчит разработчикам понимание сигналов, поступающих из мозга людей.

В самом просто виде эта программа позволит понять, получает ли пользователь удовольствие игры, и настроить игровой опыт соответствующим образом (например — увеличить сложность, если игроку стало скучно). Не исключено, что в будущем технологии BCI позволят "загружать" игры прямо в мозг.