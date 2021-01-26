В Румынии суд признал нарушением создание аккаунтов-двойников в соцсетях

Высокий кассационный суд Румынии признал электронным подлогом создание в соцсетях фейкового аккаунта на имя другого человека, от лица которого выкладываются тексты, фотографии, видео и другие персональные данные. Согласно местному уголовному кодексу, за такое правонарушение предусмотрено лишение свободы сроком от 1 до 5 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на румынские СМИ.

"Открытие и использование в социальной сети открытого для пользователей аккаунта на имя другого лица и внесение реальных личных данных, которые позволяют идентифицировать это лицо, соответствует двум основным критериям такого правонарушения, как электронный подлог, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса", — говорится в постановлении суда.

Решение было вынесено про просьбе кассационного суда уезда Брашов, где слушается дело о "порномести". Мужчина в 2018 году шантажировал свою бывшую возлюбленную, угрожая выложить в открытый доступ интимные снимки и видео, если та к нему не вернется.

В результате отвергнутый любовник завел фальшивые учетные записи на имя экс-подруги в соцсетях и на сайтах знакомств, где опубликовал компрометирующие материалы. За это суд первой инстанции приговорил его к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы за шантаж, электронный подлог и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Обращение в Высокий кассационный суд Румынии было мотивировано тем, что ранее по таким делам принимались разные решения — от осуждения до оправдания, отмечает агентство.