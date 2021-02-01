Полностью беспилотные такси вышли на дороги Китая

На дорогах Китая появились полностью беспилотные такси. Компания Autox стала второй в мире после американской компании Waymo, которая запустила на дорогах общего пользования сервис беспилотного такси. Весь флот построен на базе автомобилей Chrysler Pacifica, оборудованных лидарами, радарами и камерами, а также имеющими высокоточную 3D-карту местности.

Передвигаются они по Шэньчжэню — городу, который фактически является центром китайского хайтека. Autox показала ролик с пробными заездами, во время которых в машине сидели пассажир и собака. При этом, как пишут профильные журналисты, роботакси во время пилотного тестирования смогут вызвать далеко не все желающие, а лишь ограниченный круг людей. Похожий этап три года назад проходила компания WayMo, входящая в американский холдинг Alphabet и в итоге без особых фанфар этим летом запустившая полноценный коммерческий сервис беспилотного такси.

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WhatsApp пытается убедить пользователей в приватности мессенджера. После недавнего обновления пользователи обратили внимание, что в разделе "статусов" – это местный аналог сториз — появились сообщения от мессенджера. В них разработчики рассказывают, что все сообщения и звонки на платформе зашифрованы, а у сервиса нет к ним доступа.

Похоже, это часть масштабной компании по удержанию аудитории, которая была запущена неделю назад. Напомню, после анонса новой политики конфиденциальности, предполагающей обмен данным с Facebook, из WhatsApp начался массовый исход пользователей. Отток был такой мощный, что в WhatsApp приняли решение отложить вступление условий в силу, однако миграция уже началась, благодаря чему резко выросла популярность Signal и Telegram.