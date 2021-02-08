Российский диапазон 5G не позволит строить сети у западных границ

Выбранный в качестве основного диапазон частот для строительства сетей 5G в России — 4,8–4,99 ГГц — в силу международных обязательств нельзя будет использовать на большинстве территорий, прилегающих к западным границам страны. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Международного союза электросвязи (МСЭ).

МСЭ — подразделение ООН, обеспечивающее международное взаимодействие сотовых операторов и других участников рынка связи. Как следует из актуальной таблицы согласования использования частотных диапазонов, опубликованной организацией, Латвия, Эстония и Финляндия выступили против работы под Петербургом станций связи 5G в диапазоне 4,8–4,99 ГГц.

Первые две страны входят в НАТО, а Финляндия унифицирует свои военные авиационные системы с системами Североатлантического альянса. Эти системы — в частности, система опознавания "свой-чужой" — задействуют как раз выбранные Россией как основные для строительства сетей 5G частоты. Работа на них базовых станций, даже расположенных за несколько сотен километров, может создавать для натовских систем серьезные помехи.

Игнорировать недовольство соседей Россия не сможет из-за добровольно взятых на себя международных обязательств. Как рассказал изданию руководитель проектов "Спектрум менеджмент" Вадим Поскакухин, эти обязательства возникли в момент, когда Россия официально заявила о планах использовать частоты 4,8–4,99 ГГц для сотовой связи. Согласно регламенту МСЭ, использование частот для сотовой связи в одной стране менее приоритетно, чем их использование для авиационной связи ее соседями.

В большинстве стран мира сети 5G используют другой диапазон — 3,4–3,8 ГГц. Волны в нем распространяются дальше, поэтому можно обойтись меньшим числом базовых станций. Строить сети в нем хотели бы и российские сотовые операторы — хотя бы потому, что это дешевле, а поддержка этого диапазона есть у всех современных 5G-смартфонов. Однако в России именно эти "удобные" частоты заняты системами военной связи, и высвобождать их, переходя на другие, силовые ведомства и Роскосмос отказываются.

В Минцифры возражения соседних государств против работы 5G в приграничных районах на "российских" частотах серьезной проблемой не считают. В ведомстве изданию рассказали, что в подобных случаях противоречия можно разрешить, "учитывая взаимную заинтересованность", путем переговоров. Один из собеседников издания предположил, что Россия может предложить, в обмен на согласие соседей не возражать против 5G-сетей в диапазоне 4,8–4,99 ГГц, согласовать использование ими российских" военных" частот 3,4–3,8 ГГц для сотовой связи.

В то же время, по словам представителей российских сотовых операторов, приемлемых технических способов разрешения у сложившейся ситуации нет. В результате без сетей 5G может остаться до 30% населения России, проживающего в регионах у границы страны — поскольку свои возражения помимо стран НАТО могут заявить также Украина, Турция, Грузия и Азербайджан. Оператры продолжают настаивать, что оптимальным диапазоном для строительства 5G-сетей в России является "международный" диапазон 3,4–3,8 ГГц.