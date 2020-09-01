В России парализованные после инсульта люди управляют компьютером силой мысли

Российские разработчики создали систему для мысленного управления компьютером и бытовыми приборами. Она уже продемонстрировала свою эффективность на пациентах, потерявших подвижность и речь после инсульта.

Достижение описано в научной статье, опубликованной в издании "Журнал высшей нервной деятельности".

Речь идёт о системе "Нейрочат", созданной специалистами из нескольких научных центров России.

Портативная беспроводная "шапочка" считывает с кожи головы человека электрические сигналы мозга. Компьютер расшифровывает их и распознаёт намерения пользователя. После должной тренировки человек может с помощью мысленных команд управлять компьютером, телефоном и другими устройствами.

"Нейрочат" – не первый инструмент такого рода. Однако до сих пор подобные системы испытывались в основном на здоровых добровольцах. Некоторые разработки были опробованы на людях, парализованных из-за бокового амиотрофического склероза или несчастных случаев.

В новом же исследовании испытуемыми были пациенты, потерявшие возможность двигаться и говорить в результате инсульта. Поясним, что нарушение речи и движения – одно из самых распространённых последствий инсульта в левом полушарии головного мозга.

В рамках эксперимента добровольцы набирали текст, выбирая на экране нужный символ и фокусируя на нём внимание. Восемнадцать из девятнадцати испытуемых освоили такой способ набора текста. Более того, по мере тренировки точность и скорость выбора нужных букв улучшалась.

Пока учёные проводят строгие лабораторные испытания, система уже внедряется в жизнь.

"Обеспеченные "Нейрочатом" пациенты, а таких сейчас около пятисот человек, могут уже сегодня без голоса и движений набирать тексты, вести дневник, получать и отправлять почту, активировать звонки на нужные номера и управлять бытовыми устройствами", – отмечает в материале РИА Новости руководитель исследования Александр Каплан из МГУ им. М. В. Ломоносова.

Более того, с помощью "Нейрочата" специалисты надеются заново научить пациентов разговаривать.

"На повестке дня создание на основе комплекса "Нейрочат" нейроинтерфейсной технологии уже не замещения, а восстановления естественной речи на основе активации пластических механизмов мозга", – делится планами Каплан.

В самом деле, нейроинтерфейс может отдавать команду не ноутбуку или планшету, а вживлённому в мозг имплантату. Подобная связь может заменить собой разрушенные инсультом нейронные связи, и тогда пользователь вновь сможет управлять своими органами речи.

Отметим, что вживление имплантатов в головной мозг для помощи парализованным и слепым людям давно опробовано на практике, а уж история опытов с животными в этой сфере насчитывает многие десятилетия (нашумевшая свинья Илона Маска в этом смысле отнюдь не уникальна). Вместе с тем подобным технологиям ещё далеко до совершенства.

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о созданной в России инвалидной коляске с мысленным управлением. Писали мы и о технологии, позволяющей парализованным людям общаться при помощи дыхания.