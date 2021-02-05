Прорывы и открытия в науке: прогноз на 2021 год

В 2021 году науку ожидает ряд открытий, и впереди, скорее всего, будут достижения биологии. Главный вектор развития – биомедицина, делает вывод телеканал "Наука". Это связано с пандемией коронавируса COVID-19, охватившей мир в 2020 году. Ученым необходимо изучить пути распространения вируса и методы борьбы с ним.

Поэтому, скорее всего, в 2021 году биологи установят, какие виды животных могут быть резервуарами и носителями ковида. Также ожидается продвижение в понимании природы вирусов в целом.

Будет продолжена работа над исследованиями генома, что может помочь победить заболевания, ранее считавшиеся неизлечимыми. Так, важная роль отводится редактированию геномов.

Интегрирование мозга и искусственного интеллекта, а также оптимизация работы мозга в меняющихся условиях – еще одно направление биомедицины. Уже в начале года стратап Илона Маска Neurolink позволил ученым вживить чип в мозг примата. Обезьяна научилась играть в видеоигры. Продолжится также расширение использования нейронных сетей. Оно может принести неожиданные результаты.

Открытия возможны и в области физики, в основном в исследовании сверхтяжелых элементов и элементарных частиц. Последние изучаются в Дубне, с помощью коллайдера NICA, а также в Церне, на Большом адронном коллайдере. В 2021 году возможно получение первых результатов работы Байкальского нейтринного телескопа.

Еще одна перспективная отрасль года – космос. Ученые Земли продолжат исследовать Луну, Венеру, Марс и астероиды. Так, на Красную планету высадятся три марсохода. Будут введены в строй новые телескопы. Российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория "Спектр-РГ" продолжит работу по составлению полной карты Вселенной и исследованию эволюции галактик.

Одновременно с прогнозируемыми открытиями могут произойти и те, которых никто не планировал. Так, в 2020 году произошла беспрецедентная для мира ситуация – пандемия ранее неизвестного вируса. Она повлияла на прикладную и фундаментальную науку, вызвала волну научных достижений. Каждый год происходит нечто, что делает человечество ближе к пониманию картины мира. Исследования будут продолжаться в самых разных направлениях.