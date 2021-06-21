Детективный сериал "Подражатель" раскроет психологию серийного убийцы

Герои нового остросюжетного детектива "Подражатель" готовы доказать – дедукция устарела, психоанализ – вот, что нужно для эффективной борьбы с преступностью. Чтобы поймать изощренного серийного убийцу, нужно попытаться мыслить, как он.

"Очень многое зависит от умения, профессионализма, и нет права на ошибку. В фильме есть много нюансов, которые заинтересуют любителей жанра", – считает Евгений Дятлов.

"Подражатель" – хитросплетенный, напряженный детектив. В расследование преступлений, которые повторяют убийства 20-летней давности, вовлечены не только следователи, но и заключенная Анастасия Перевезенцева. Героиня Евгении Крюковой оказывается самой последовательной и одержимой охотницей за серийным маньяком, поскольку ее мотивация не долг, не слава, а чистый азарт. Она способна увидеть то, что скрыто от остальных.

"Она помогает в расследовании. Она знает психологию преступника, потому что он ей подражает. Она знает свою психологию, и ей проще, конечно же. Но объяснить это людям, которые к ней относятся как к убийце – это сложно. И это интересно. У нее есть своя сверхзадача, которая должна быть выполнена", – говорит Крюкова.

Расследование превращается в напряженную и опасную игру, в которой главная ставка – жизнь. Финал психологического поединка невозможно предугадать. Послания преступника еще больше запутывают дело, заставляя нас иначе взглянуть на происходящее.

Картина интригует не только детективными ребусами. С каждой новой зацепкой раскрываются личные тайны героев, которые разрушают их собственные представления о себе и будят внутренних демонов, охотиться на которых едва ли не интереснее, чем на маньяка.

"Наверное, в каждом человеке живет и маньяк, и жертва, и это неоднозначная история. Сериал задает такие сложные вопросы, которые все мы себе задаем. Кто ты? Зачем ты? Что хорошо? Что плохо? Классические вопросы здесь прямо обнажены", – добавляет Евгения Крюкова.

Любовные соблазны тоже таят опасность. Личные отношения вмешиваются в рабочий процесс, и каждый раз это шаг назад, еще дальше от разгадки. Но ни герои, ни зрители не найдут покоя, пока главная тайна не будет раскрыта.

Юлия Киселева, "Утро России"

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