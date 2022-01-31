31 января 2022 03:50

Виктор Мережко. Биография


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30 января 2022 года скончался режиссер, сценарист, актер Виктор Мережко. Ему было 84 года.

Виктор Мережко родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд (Ростовская область). Родители – сельские служащие. Семья многократно переезжала.

Виктор был средним сыном в семье. После неудачной попытки поступить на факультет киноинженеров в Киевском политехническом институте он занимался самой разной деятельностью, даже был дровосеком. Вторая попытка получить высшее образование была предпринята во Львове. Виктор Мережко поступил на технологический факультет Украинского полиграфического института и окончил его.

Мережко стал работать в ростовском издательстве "Молот", однако не оставлял мечту о кино. Он писал сценарии для местной любительской киностудии. Затем он послал свои работы на конкурс в Москву и, хотя и не с первой попытки, был принят на первый курс ВГИКа (1964 год).

Наставником студента сначала был Алексей Спешнев, затем – Илья Вайсфельд, который и стал "крестным отцом" Виктора Мережко в сфере кино. Под его руководством Мережко подал на Мосфильм свой первый сценарий, и по нему была снята лента "Зареченские женихи".

После окончания ВГИКа Мережко три года пытался пробиться на какую-либо студию, но везде получал отказ. Однако затем с помощью Вайсфельда и драматурга Брагинского он получил заказ от "Ленфильма". Так появился фильм "Здравствуй и прощай". Это было начало успеха: фильмы по сценариям Мережко стали появляться один за другим.

"Родня", "Полеты во сне и наяву" (удостоенная Госпремии СССР", "Вас ожидает гражданка Никанорова", "Под небом голубым", "Уходя – уходи" – всего 46 фильмов, и каждый запомнился зрителям. Также Мережко писал сценарии к мультфильмам, например – к "Василисе Прекрасной", "Лисе Патрикеевне", совместному с японской студией полнометражному мультфильму "Приключения пингвиненка Лоло". Также Мережко написал 16 пьес.

Виктор Мережко – член Союза писателей РФ, сооснователь Киноакадемии "НИКА" и первый ее президент. Соучередитель и президент Анапского кинофестиваля "Киношок". Заслуженный деятель искусств России.

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