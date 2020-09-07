Путин поручил проработать корректировку балльной системы для автопроизводителей

Владимир Путин предложил рассмотреть возможность доработки балльной системы локализации для российских автопроизводителей. Кардинально менять систему не планируется.

В понедельник врио губернатора Калужской области Владислав Шапша обсудил в ходе рабочей встречи с президентом РФ развитие автомобилестроения в Калужской области.

Шапша отметил, что текущие решения, принятые по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей.

Врио губернатора Калужской области попросил президента дать поручение правительству и министерству промышленности и торговли выработать корректировки показатели по локализации, текущей балльной системы.

Шапша надеется, что эти меры позволят стимулировать автопроизводителей делать более локализованную, более глубокую работу по производству автомобилей.

Путин призвал проработать этот вопрос и держать на контроле с министерством промышленности.

Локализация продукции автопрома в РФ оценивается в баллах, когда каждому в зависимости от объема добавленной стоимости, которая приходится на соответствующий автокомпонент, присваивается определенное количество баллов.

Баллы начисляют за локализацию различных операций: штамповки, сварки, окраски, двигателя внутреннего сгорания, коробки передач, систем управления и применение отечественных лакокрасочных материалов.

Последние годы выплаты производились на равных условиях для всех производителей, однако в конце 2019 г. правительство решило дифференцировать господдержку каждому конкретному концерну в зависимости от уровня его локализации.