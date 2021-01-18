Кабмин выделит более 16 млрд рублей для стимулирования спроса на автомобили

Минпромторг сообщил "Российской газете", что правительство России намерено выделить более 16 млрд. рублей для стимулирования спроса на автомобили. Минпромторг считает, что данная сумма простимулирует продажи порядка 93 тыс. автомобилей.

Наибольший объем средств, в размере 8,7% будут выделены на льготное автокредитование. Программа льготного лизинга получит 3,84% и на стимулирование продаж газомоторной техники планируется выделить еще 3,33%.

Действие программ льготного лизинга и льготного автокредитования возобновились с первого января 2021 года. По программе льготного автокредита доступны автомобили, которые произведены до 1 декабря прошлого года. Условия льготного автокредитования остались без изменений и распространяются на граждан, которые впервые покупают автомобиль, также условия действительны для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, работников государственных медучреждений. Скидку на приобретение автомобиля получат граждане, сдавшие свое авто в trade-in. При условии, что авто старше 6 лет, гражданин являлся владельцем не менее года и стоимость нового автомобиля должна быть не выше 1,5 млн. рублей.

В программах льготного автокредитования принимают участие все модели LADA и УАЗ, а также модели Kia Rio; Hyundai Creta и Solaris, Renault Logan, Sandero, Duster, Kaptur и Arkana. В программах льготного лизинга участвуют УАЗ "Пикап", "Профи", модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206, фургон LADA Largus, автомобили и шасси "Урал", ГАЗ "Соболь", "ГАЗель Бизнес", "ГАЗель Next", "ГАЗон", "Садко", Ford Transit, автомобили и шасси "КАМАЗ".

Программой предполагается скидка в 10% от стоимости автомобиля для уплаты первого взноса. Для жителей Дальневосточного округа скидка предусмотрена в размере 25%. При этом стоимость авто должна быть не выше 1,5 млн. рублей, а первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости автомобиля.

Агентства "Frank RG" и "Автостат" сообщают, что выдачи автомобильных кредитов на новые автомашины в декабре 2020 года снизились на 14,3% в денежном эквиваленте по сравнению с декабрем 2019 года. Аналитики считают, что резкое снижение продаж произошло из-за окончания действия в ноябре государственной программы "Первый / Семейный автомобиль". Эксперты ожидают увеличение продаж автомобилей после возобновления госпрограмм льготного автокредитования с начала января 2021 года.