Депутаты рассмотрят идею добровольного техосмотра

В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Внесла его партия "Единая Россия".

Секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак ранее заявлял: процедуру предлагается сделать добровольной. Она, однако, останется обязательной при смене владельца в случае, если возраст автомобиля или мотоцикла превышает 4 года.

Также техосмотр нужно будет проходить после изменения конструкции транспортного средства или замены основных агрегатов, передает РИА Новости. Для коммерческих автомобилей техосмотр останется обязательным.

Вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но действующими полисами ОСАГО, очень низка, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Отмечается и тот факт, что нынешние правила противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении – Россия является ее участницей. В соответствии с этой конвенцией обязательный техосмотр должны проходить лишь автобусы и грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепы к ним.

На прошлой неделе идею отмены обязательного техосмотра для личного транспорта поддержала правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство поддержит эту инициативу.