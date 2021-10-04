Это "бомба": изготовители нового наркотика воруют автокатализаторы

Тревожные новости приходят из Центральной Африки, сообщает Reuters. Ее захлестнул странный вид краж, грозя перекинуться на другие страны (так, первые сообщения появляются уже и в российских специализированных пабликах). Автовладельцы жалуются, что с выхлопной системы их машин воруют каталитические конвертеры. Проще говоря – катализаторы. Полиция Конго выяснила, что они являются важнейшей составляющей... нового наркотика.

Новое наркотическое вещество получило название "бомба" и, да, для его изготовления требуется порошок из керамических сот катализаторов, который смешивают со снотворным. После приема такой "бомбы" люди часами стоят и раскачиваться, а после засыпают на несколько дней. Роль "катализаторного" порошка пока не выяснена, но, судя по всему, он замедляет действие седативных препаратов. Наркоманов не останавливает, что редкоземельные металлы, содержащиеся в конвертерах – палладий, платина и родий – крайне канцерогенны.

Полиция сообщает, что рост краж катализаторов идет по нарастающей. Ежедневно в столице Конго Киншасе ловят по 100 "срезальщиков" этих приборов. При этом из-за роста цен на редкоземельные металлы нейтрализаторы стали дорожать, что сильно беспокоит автолюбителей.

Не волнуются только владельцы специально заниженных авто, которые в Африке так же популярны, как и "Лады" без рессор в некоторых регионах России – ведь машина практически лежит "на брюхе", и к ее выхлопной системе подобраться сложновато. А остальные прибегают к различным ухищрением, чтобы обезопасить авто от нарковоришек. Кто-то ставит защитный каркас под днищем, а кто-то приспускает шины на ночь.

Чем грозит мотору езда без каталитического конвертера, читайте здесь.