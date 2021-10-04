Porsche отзывает Taycan и Panamera: без ремонта они могут попасть в ДТП

Из-за угрозы потери контроля над управлением автомобилем Porsche отзывает 20 автомобилей Porsche Taycan (Y1A) и Panamera (тип 971). Речь идет о машинах, проданных со 2 февраля 2021 года, сообщает сайт Росстандарта. Владельцам машин нужно обратиться в сервис для замены нижнего рычага в подвеске правого переднего колеса. Все работы для владельцев будут проведены бесплатно.

Под отзыв попадают всего 20 машин, сообщает официальный представитель производителя автомобилей на российском рынке. О проведении ремонтных работ автовладельцев попавших под отзыв машин уведомят по телефону или рассылкой писем. После этого владельцу Porsche для выполнения работ необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время для визита. Автовладельцы могут самостоятельно сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем отзываемых на ремонт автомобилей.

Причиной для отзыва транспортных средств стал несоответствующий требуемым спецификациям рычаг передней подвески. Его поломка может привести к непредвиденным значительным изменениям в управлении вплоть до полной потери контроля над автомобилем, отмечается в предупреждении.