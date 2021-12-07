Салонные забавы: оказалось, что россияне очень любят секс в автомобиле

Своеобразная социологическая сенсация осталась незамеченной в России. Многочисленные голливудские фильмы убеждали, что секс в машине – это прерогатива американцев. Да и статистика подтверждала: первые романтические отношения у большинства жителей США (72%) случились именно в припаркованном автомобиле (неудивительно, что рекорд по предзаказам на Лос-Анджелесском салоне поставил наш вместительный UAZ Patriot). Так вот, оказалось, что россияне в этом смысле почти не отстают.

С 25 ноября по 1 декабря 2021 года портал "Дром" провел всероссийский опрос, в котором приняли участие более 15 тысяч человек. Вопрос задавался всего один: "Был ли у вас секс в машине?" В результате выяснилось, что наши сограждане не такие уж пуритане, и занимаются любовью не только в супружеской постели – 67% россиян признались, что занимались сексом в машине.

Многие респонденты почему-то дополнительно интересовались: "В машине или С машиной? А то всякое бывает (кстати, бывает! Читайте, как британец "переспал" с тысячей автомобилей - ред.)". Видимо, позиция "машина сверху" все еще данность для многих российских водителей, проводящих выходные под брюхом своей "ласточки".

Другие указывали: "Если в тачке не было секса, считай, не обкатана!" А третьи даже приводили народную примету – оказывается, чтобы быстро продать машину, надо в ней "позаниматься любовью".

Четвертые же предупреждали: "Только не в бюджетном российском автопроме! Ноги переломаешь! (кстати, и такое бывало, но в Китае – ред.)".

В ходе опроса стали известны регионы-победители в номинации "секс в авто" – это Хакасия, Тюменская область и Приамурье. Там это, можно сказать, самое естественное дело для 73% местных жителей. Ну а что, понятно, кругом тайга!

Аутсайдеры же, предпочитающие выбирать другие места для любовных утех, проживают в Нижегородской, Саратовской и Воронежской областях. Тоже понятно, кругом видимость на десятки километров – либо волжские просторы, либо черноземная лесостепь. Неудивительно, что в перенаселенных Москве и Санкт-Петербурге любителей "салонных забав" тоже поменьше – "всего" 60%.

И лишь каждый десятый опрошенный отметил, что машину использует только для езды.