Владельцы машин без номеров найдут их на спецстоянке

Надеясь сэкономить на платной парковке в Москве, некоторые водители снимают со своих машин номерные знаки или ставят подложные. В столичном Дептрансе предупредили, что такие ухищрения могут обернуться большими проблемами.

Во-первых, еще с 2017 года в городе действует регламент, согласно которому машина без номеров должна быть эвакуирована на спецстоянку. Это необходимо, чтобы проверить, не угнано ли авто, не имеет ли отношения к криминальным структурам. То есть владельцу придется потратить время на поиск своего автомобиля.

По данным ведомства, за 2021 год на спецстоянки было доставлено больше 4,5 тысячи машин без номеров или с подложными номерами. Причем, часто это люксовые автомобили – Tesla, Lamborghini, Maserati, Maybach, Rolls-Royce.

Во-вторых, если водитель нарушил правила (а неоплата парковки – это нарушение правил), то ему придется оплатить не только штраф, но и эвакуацию авто на спецстоянку.

Поэтому желание сэкономить приводит к еще большим расходам и потере времени, предупредили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что во время новогодних праздников – с 31 декабря по 8 января – все уличные парковки в Москве будут бесплатными.