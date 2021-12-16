Двойной штраф за двойные стекла: что будет за сокрытие глухой тонировки

Несогласованная установка в автомобильные дверные проемы двойных стекол, одно из которых с тонировкой, влечет за собой штраф, пояснила ГИБДД.

Водитель может опустить тонированные стекла и поднять прозрачные стекла в случае, если его остановит сотрудник ГИБДД. Тюнинг-ателье уверяют, что подобная доработка безопасна и не считается внесением изменений в конструкцию авто, отмечает Autonews.ru. Двойная тонировка стоит от 120 тыс. руб.

Однако ГИБДД пояснила, что такая тонировка означает внесение изменений в конструкцию автомобиля. Поездка на таком авто подпадает под ст. 12.5. "Управление транспортным средством (ТС) при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена".

Снятие предусмотренных или установка непредусмотренных конструкцией автомобиля деталей и оборудования, выполненных после выпуска ТС на дорогу и влияющих на безопасность дорожного движения, трактуется как "внесение изменений в конструкцию ТС", поясняет МВД.

Установка допоборудования, предусмотренного конструкцией автомобиля, не является внесением изменений в конструкцию, если допоборудование предусмотрено изготовителем ТС. В иных случаях установка допоборудования является внесением изменений в конструкцию авто, подчеркивает МВД.

Решение о возможности внесения изменений в конструкцию ТС принимает ГИБДД.

Ст. 12.5 КоАП предусматривает два вида ответственности за несогласованное изменение конструкции автомобиля. Согласно ч. 3.1. за глухую тонировку не по ГОСТ предусмотрен штраф в размере 500 руб.

Ч.1 ст. 12.5 КоАП предусматривает штраф в размере 500 руб. за управление автомобилем с доработками, которые не узаконены. Сотрудники ГИБДД в таких случаях выписывают документы для прекращения государственного регистрационного учета ТС. Если владелец ТС не устранит недостатки в отведенные десять дней и не представит ТС в ГИБДД, то инспекция прекратит регистрацию ТС.

ГИБДД внимательно отслеживает автомобили, которые выезжают на дорогу с прекращенной регистрацией. Если водителя поймают в первый раз, то согласно ч.1 ст. 12.1 КоАП "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке" ему придется заплатить штраф в размере 500-800 руб. За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение права вождения на один-три месяца.

Что касается незаконно установленных двойных стекол, то попытка ввести в заблуждение сотрудника ГИБДД наказывается по статье "Неисполнение законных требований сотрудника полиции". Так, если водитель отказывается выполнить требование сотрудника ГИБДД и поднять спрятанное стекло, чтобы избежать проведения замера степени тонировки, то инспектор может оформить постановление за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Согласно ч.1 ст. 19.3 КоАП водителю грозит административный штраф в размере от 2 тыс. до 4 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.