За ревущий мотор теперь можно лишиться регистрации. И много за что еще

Если в конструкцию автомобиля внесены неправомерные изменения, то его регистрация может быть аннулирована. Законность таких действий подтвердил Кассационный суд. Лишиться регистрации можно за прямоточный глушитель или даже шины низкого профиля. Также причиной отзыва регистрации может быть установка на машину газобаллонного оборудования, если оно не оформлено соответствующим образом.

Теперь ГИБДД может отозвать регистрацию машины за любое внесение изменений в ее конструкцию, если оно не одобрено специализированной лабораторией и не внесено в документы о регистрации. Такой причиной могут быть спойлеры (антикрыло на крышку багажника или крышу), шторки на передних боковых стеклах дверей или динамики, ради которых пришлось пожертвовать подушками безопасности.

В деле, которое рассматривал Кассационный суд, ГАИ аннулировала регистрацию машины за рев двигателя после установки прямоточного глушителя и за замену колес. Владелец трехдверного купе Toyota Celica подал на сотрудников Госавтоинспекции в суд, посчитав, что они превысили полномочия. Но суд первой инстанции этот иск отклонил.

Апелляционный суд посчитал, что прекращение регистрации транспортного средства могут вызвать только те изменения в конструкцию транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения. А ГИБДД доказательств, что глушитель влияет на безопасность движения, не предоставила.

Первый кассационный суд с решением апелляционного не согласился. Было указано, что все производимые в России или ввозимые на российскую территорию машины должны соответствовать техрегламентам Таможенного союза, а требования к безопасности определены ГОСТ 33997-2016 "Межгосударственный стандарт. Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки".

Эксплуатация транспортных средств запрещается при неисправностях. К таким условиям относится и превышение допустимого изготовителем уровне шума. Также машина должна быть укомплектована шинами рекомендациям эксплуатационной документации размерности и размерности колеса, а также соответствовать нагрузке для данной модели.

Размер шин для выпускавшейся с 1996 по 1998 годы японской модели определен 205/55 R15, но на машине использовались шины 225/45 R16. При замерах уровень шума составил 96 децибел при разрешенных 74.

Комментирующие дело эксперты отмечают, что поменять глушитель и колеса намного быстрее, дешевле и проще, чем решать вопрос через судебные инстанции. Но тут вопрос оказался принципиальным: ранее регистрации можно было лишиться только за глобальные переделки, такие как кенгурятники и другие усиленные бамперы, установку лебедки, установку кустарных багажников или не предусмотренный и не сертифицированный фаркоп.