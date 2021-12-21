Володин выступил за ужесточение наказаний для лихачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов к февралю доработать законопроект о штрафах за опасное вождение.

"Авторы говорили о том, что правильно было бы проработать меры административного воздействия на лихачей, хулиганов. Давайте мы договоримся, что в феврале они будут внесены для рассмотрения", – сказал Володин на заседании Госдумы.

В качестве мер административного воздействия Володин предложил штрафстоянки и конфискацию автомобиля нарушителя. По его словам, агрессивная манера езды провоцирует смертельные ДТП.

"Мы с вами должны сделать все для того, чтобы защитить здоровье граждан, защитить жизнь людей, поэтому давайте искать решения", – сказал Володин.

По словам замглавы фракции ЛДПР Ярослава Нилова, необходимо скорректировать понятие "опасное вождение".

"Должен быть умысел и видеофиксация нарушения и видеоматериалы, подтверждающие агрессивное вождение", – предложил Нилов.

За опасное вождение в первый раз он предложил штрафовать на 5 тысяч рублей, во второй раз – лишать прав на 3-5 месяцев, в третий раз – лишать на год и обязать сдавать экзамен для восстановления прав.