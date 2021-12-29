Сheck engine: три способа самостоятельно "обнулить" бортовой компьютер

Надпись check engine на "приборке" автомобиля пугает водителей, но не означает, что нужно срочно ехать в сервисный центр. Часто это говорит о сбое в электронной системе авто.

Решит проблему обычная перезагрузка, которую можно сделать самостоятельно. Есть три способа, которые подходят для бюджетных авто, европейских и азиатских марок, пишут "Аргументы и факты".

Вариант первый: для бюджетных автомобилей и авто выпущенных до 2000-х годов

Убрать check engine на бюджетных авто поможет простое отключение аккумулятора. Нужно заглушить двигатель, снять клеммы аккумулятора минут на 10-15, чтобы память ЭБУ восстановила заводские настройки. После этого аккумулятор можно вновь подключить. Далее, не запуская двигатель, перевести ключ во второе положение – ЭБУ начнет сканировать все системы. После этого зажигание нужно выключить и вновь включить – электроника перезапустится.

Чтобы компьютер вернулся к нужным настройкам, нужно произвести некоторые манипуляции – проехать на авто на скорости 20-25 км/час пару сотен метров без разгонов. За это время ЭБУ проведет диагностику и скорректирует работу двигателя и систем подачи топлива. Потом нужно перенастроить электроусилитель руля – для этого выкрутить руль в обе стороны до упора.

Второй вариант: для европейских марок

Нужно выключить все электроприборы авто – аудиосистему, фары, кондиционер, отопление. Повернуть ключ зажигания во второе положение, не включая двигатель, оставить на 20 секунд и после этого выключить, не вынимая ключ из замка.

Эти действия запустят принудительную самодиагностику электронных систем. При следующем старте двигателя все ошибки должны погаснуть.

Третий вариант: для азиатских брендов

Нужно три раза подряд с интервалом в три секунды включить и выключить зажигание, не запуская двигатель и не выжимая педали сцепления или тормоза. После третьего раза ключ из замка зажигания нужно вытащить.

Все эти способы не сработали и check engine продолжает гореть, значит у авто есть неисправность, требующая ремонта. В этом случае потребуется диагностика автомобиля в сервисном центре.

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