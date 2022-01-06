Президент Сербии восхитился русскими "Патриотами"

"Мы ехали по снегу и грязи. УАЗ проехал, а больше ничего не прошло. Только УАЗ смог проехать", – поделился своими впечатлениями от проходимости российского внедорожника УАЗ Patriot президент Сербии Александр Вучич.

Во время осмотра вооружений 72-й бригады спецназначения сербской армии в городе Панчево Вучич отметил, что российский Patriot "забрался туда, куда никто больше не смог".

На российские внедорожники с 30 августа 2021 года уже перешла военная полиция Сербии, которая обновила и переоснастила свой автопарк. Внедорожники из России были выбраны как основной автомобиль этапа конкурса Армейских международных игр "Страж порядка", который прошел в Сербии, отмечает ТАСС.

"Невероятный автомобиль русские сделали, – продолжил президент Сербии Александр Вучиич. – Могу только поздравить. Еще и дешевый".

Засветившийся в сериале "Чернобыль" на HBO УАЗ Patriot готовится к выходу на американский рынок. В Соединенных Штатах Америки адаптированная версия российского внедорожника будет называться Bremach 4X4. Цены начинаются от 26,5 тысячи долларов за машину. За такие деньги американцам предлагается пятилетняя гарантия от завода-изготовителя на пробег в 60 тысяч миль, а также десятилетняя гарантия или 120 тысяч миль пробега для трансмиссии. В американской комплектации есть система курсовой устойчивости, ABS, помощь при старте в горку, система регулировки тяги, гидроусилитель тормозов и система контроля торможений в поворотах.

Американцы рассчитывают, что, несмотря на доисторический дизайн, а машина на конвейере уже 17 лет, русский внедорожник будет качественным. По крайней мере, не хуже Tesla за 60 тысяч долларов, предполагает один из участников чата.

"Чудищем из России" окрестили в США другие участники обсуждения. "Это же Land Rover или Land Cruiser из 1990-х, только новый!" – предвкушает появление новой машины ан американском бездорожье еще один участник беседы.

За сутки на ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе русский внедорожник набрал предзаказов на 3,8 миллиона долларов. Для предзаказа достаточно было оставить предоплату в 100 долларов. В итоге получилось в количественном эквиваленте предзаказов на полгода работы Ульяновского завода при полной нагрузке.