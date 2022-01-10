Новый закон отрезвит нарушителей ПДД

Погонять с ветерком у любителей жить по своим правилам теперь не всегда получится. В России вступил в силу закон об уголовной ответственности для водителей-лихачей. За превышение скорости нарушителям грозит серьезный штраф и даже лишение свободы до двух лет. Суровее будут наказывать рецидивистов.

Ставропольский край. Темное время суток. Инспекторы ГИБДД замечают автомобиль, который виляет из стороны в сторону. За рулем молодой человек. На вопросы отвечает невнятно, еле шевелит губами.

- Есть основания полагать, что вы находитесь в состоянии опьянения.

Водитель категорически не согласен с выводами правоохранителей, но с результатами медосвидетельствования уже не поспоришь: мужчина сел за руль пьяным.

К сожалению, в период проведения массовых мероприятий и праздников водителей посещает неоправданное чувство безнаказанности, самоуверенности", – сетует старший инспектор ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Ставрополю Дмитрий Уманский.

К тем, кто с этими чувствами въехал и в первую рабочую неделю нового года, теперь особое отношение. В России вступил в силу закон о тюремном сроке для злостных нарушителей ПДД. За неоднократный выезд на встречную полосу или повторное превышение скорости более чем на 60 километров в час вводится уголовная ответственность. Документ был подписан 30 декабря президентом России. В пояснительной записке к нему говорилось, что более 40% водителей не останавливает факт привлечения к административной ответственности за превышение скорости и они нарушают повторно.

Обвинение по новой 264 статье уголовного кодекса можно получить, если трижды выехать на встречную полосу или трижды серьезно превысить скорость.

Ранее к нарушителям применялась административная ответственность с возможностью лишения прав, теперь же им грозит штраф до 300 тысяч рублей или даже до двух лет лишения свободы. Но и это еще не все. Если водитель, осужденный по новому закону, в будущем снова окажется на встречке или, словно гонщик, будет давить на газ, суд сможет приговорить его трем годам колонии.

Правда, в примечании к закону отмечается, что статья не действует в случаях фиксации нарушений камерами и радарами, здесь у автоэкспертов возникают вопросы.

"Сотрудник ГИБДД практически никогда на сегодняшний момент не останавливает водителей и не привлекает за превышение скорости, тем более на величину более 60 км/час. Такие нарушения фиксируются, как правило, если кто-то разместил информацию в Интернете. А это, конечно, наши любимые блогеры", – автоюрист Лев Воропаев.

Поправки появились после громкой аварии в Москве. В ноябре 2021 года автоблогер Саид Губденский не справился с управлением и вылетел на встречную полосу на Кутузовском проспекте. Он и его пассажир погибли. На счету Губденского десятки нарушений ПДД, которыми он активно делился в социальных сетях: превышение скорости, дрифт, езда без номеров и постоянная игра в "шашечки". В 2020 году блогера даже лишали прав на семь месяцев. Хороший знакомый Губденского Эдуард Биль, известный в Интернете как Эдвард Бил, минувшей весной тоже стал виновником массового ДТП на Смоленской площади столицы. Протаранил четыре автомобиля. В результате серьезно пострадала водитель "Фольксвагена" Мария Артемова. Она до сих пор не может самостоятельно ходить. В отношении таких лихачей нововведения оправданы, говорят специалисты, но можно ли приравнять к ним единожды оступившихся водителей?

"Когда человек выезжал на встречку в условиях снегопада, когда не видно разметки, их лишали суды скопом. Выходит, что теперь те люди, которые когда-то были лишены прав не слишком честно, попадая второй раз на сотрудника полиции, могут пострадать очень серьезно", – считает Игорь Моржаретто.

Тем не менее, эксперты сходятся в одном – новый закон должен заметно отрезвить частых виновников ДТП. Ну а раз так сложилось, что именно блогеры в последнее время фигурируют в наиболее резонансных авариях, то значит, теперь их погони за хайпом станут либо более безопасными, либо весьма убедительными, как доводы обвинения, и могут привести за решетку.