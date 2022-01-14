"Хам" и "вор": кто покупает "красивые" автономера

Продажа с 1 января 2022 года "красивых" автомобильных номеров на сайте Госуслуги так и не началась. Когда появится ранее анонсированная услуга, не понятно. Чиновники планировали, что для участия в аукционе водителю надо будет только нажать на кнопочку "выбрать номер" и заплатить повышенную пошлину.

В Минэкономразвития разработали 13 тарифов для разных типов "красивых" номеров. Среди них базовые варианты с ценниками на автономера в 200 и 400 тысяч рублей. Ценник на самые популярные номера с одинаковыми буквами и цифрами начинался с 600 тысяч рублей и заканчивался 6 миллионами. Это ниже теневого рынка, где цены на номера для машин доходили до 10 миллионов рублей.

Кто чаще всего претендует на "красивые" номера? Обычно это владельцы дорогих машин. Они считают, что обычный номер для их многомиллионного четырехколесного коня выглядит бледно. Они готовы за номер с двумя и тремя "семерками" и одинаковыми цифровыми или буквенными сочетаниями готовы выкладывать миллионы. У владельцев Mercedes Gelaendwagen запросы уже помельче. У них пользуются популярностью номера 063 или 065. Объясняется это просто – модели AMG обозначаются G63 или S63/65. Как с таким маленьким шильдиком в потоке не выделиться еще и госномером?

У хозяев Toyota Land Cruiser популярны цифровые сочетания 200, а в обладателей Lexus LX 570 – соответственно цифр 570. Есть также любители бранных слов или слов с негативным смыслом, например, номеров "вор", "гад", "вад" или "хам". Тут вполне подходит отсыл к киноклассике – фильму "Чародеи". Помните, в нем автомобили были с номерами "пну", "мну", "гну" и тому подобное.

Чаще всего водители красивых номеров просто хотят показать свой высокий социальный статус. До сих пор жив миф, что, купив номера серий "екх" ("еду, как хочу") и "амр", они получают гарантию, что их не будут останавливать. Эксперты уверяют, купить служебные спецсерии номеров невозможно. Регистрационные номера 001-999 серии "екх" принадлежат Федеральной службе охраны (ФСО), также ФСО и частично другим службам и ведомствам принадлежат номера от 001 до 499 серии "амр". Номера с 500 по 999 этой серии закреплены за Федеральной службой безопасности. Номер типа "ввв" 799 в ГИБДД выдали для Росгвардии.

Если купить такие номера не получается, то покупаются другие "красивости". Обычно процесс покупки происходит так: продаются номера с автомобиля-донора, принадлежащего частному лицу. Не представляющий ценности старый автомобиль покупатель вместе с "красивым" номером оформляет на себя, а затем уже оставляет за собой номерной знак, которые перевешивает на собственный статусный автомобиль. При этом продающие такие машины с "красивыми" номерами фирмы и частные лица получают дополнительный навар за посредничество. Стоит ли ввязываться в дополнительные траты из-за красивых цифр, каждый решает сам.