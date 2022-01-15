Залить бы полный бак! Финнов поразил российский опрос о роскошных авто

Финская газета Ilta-Sanomat ("Вечерние новости") внезапно заинтересовалась опросом, проведенным российским изданием "За рулем", на предмет того, какие автомобили можно считать роскошью. Так, ровно четверть из опрошенных 1100 читателей, считает роскошными автомобили от 5 миллионов рублей (около 60 тыс. евро) – это какие-нибудь Volvo S90 или Cadillac XT5. Чуть меньше четверти (22,7%) – авто в два раза дороже, от 10 миллионов рублей (около 115 тыс. евро) – тут можно брать любую машину от Aston Martin до Rolls-Royce. 14,2 процента считают, что круто разъезжать на тачке за 3 миллиона рублей (35,6 тыс. евро) – это, например, Haval H9 или Volkswagen Amarok. А 12,4 процента уверены, что цена великолепия начинается с 4 миллионов рублей (47,5 тыс. евро) – это такие авто, как Mercedes-Benz GLC или Porsche Macan. И, наконец, 11,4% россиян удовольствовались бы роскошной "ласточкой" всего за 2 миллиона (23,7 тыс. евро), такой, к примеру, как Skoda Octavia или Kia Optima

Правда, стоит отметить, что отнюдь не у всех наших сограждан планка luxury-авто так высока. Для 14,1% опрошенных роскошь – это само наличие машины, и лишь в этом они сходятся с обитателями страны Suomi. В остальном же оказалось, что это понятие у русских и финнов... Короче, это просто разные понятия. И вот, что по этому поводу думают потрясенные российским опросом читатели Ilta-Sanomat:

"В Финляндии роскошь – любая легковушка, – соглашается с 14,1 процента русских пользователь Sale. – На обслуживание уходит очень много денег. Кстати, в России, бензин в три раза дешевле, чем у нас".

"Bentley или Ferrari это роскошь для всех в мире, но для нас, финнов, это и какой-нибудь простенький Hyundai, – жалуется kuljettaja и завидует. – У русских губа не дура!"

"Петербург заполонён новыми тачками, в том числе и роскошными. А в Москве они еще круче!" – делится впечатлениями от двух столиц России White man.

"Во дворах российских домов полно красивых машин, а сами дома в аварийные", – язвит Ilman aivopesua.

"Я поражена! Получается большинство русских ездит на очень крутых автомобилях?" – удивляется опросу Tyttö ajaa.

"Вот оно как обстоит дело в России!!! А в Финляндии вы либо ездите на огромных черных бульдозерах по цене от 100 тысяч евро, либо на ржавых седанах 2005 года выпуска", – сравнивает Kettari.

"Финны всегда считали автомобиль ненужным предметом роскоши, за который приходится платить большие налоги", – отметил -Jykä-.

"Вы удивлены? Тем не менее, опрос правдив. Я неоднократно бывал в России, там запросто можно встретить Mercedes S-Class, увязший в снегу где-нибудь в глубинке!" – подтверждает Helsingistä.

"М-да! В Финляндии считается роскошью залить полный бак…" – резюмирует пользователь Sivustalaukoja (о том, как поразила иностранцев Niva читайте здесь, а о том, как их удивил УАЗ "Патриот" – здесь).