Скорость, продлевающая жизнь

Автомобилю можно продлить срок службы. Один из способов – всегда ездить в определенном скоростном режиме. Для легкового авто – это 80 километров в час.

"Оптимальный режим использования машины – это движение по трассе с постоянной скоростью в районе 80 километров в час. При меньшей скорости могут быть проблемы с охлаждением, при большей – возрастет расход топлива из-за влияния аэродинамики", – рассказал автоэксперт, шеф-редактор телеканала "Драйв" Илья Межибовский в интервью радио Sputnik.

Снижают срок службы авто – городские пробки.

Конечно, ездить всегда со скоростью 80 километров в час – не реально. Поэтому для продления жизни авто необходимо регулярное техническое обслуживание. Ключевое значение для предотвращения преждевременного износа деталей имеет хорошее моторное масло и своевременная его замена. Менять масло эксперт советует даже чаще, чем предусмотрено в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Для того, чтобы поддерживать комфортное состояние "здоровья" машины эксперт советует выбирать безопасную скорость. Здесь все давно прописано в ПДД – не более 90 км/ч вне населенных пунктов, не более 60 км/ч в населенных пунктах и не более 20 км/ч в жилых зонах.

Ранее эксперты рассказали, как избежать ареста автомобиля за долги по коммуналке, даже если денег на оплату задолженность у владельца нет.