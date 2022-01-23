Десятка самых бесполезных для россиян кроссоверов

Кроссоверы в России – самый популярный класс автомобилей. На них приходится больше половины всех продаж на рынке. Как говорят, на что только не идут русские, чтобы не строить хороших дорог. Но есть кроссоверы, которые в России совсем не пользуются успехом.

Рейтинг бесполезных, а точнее, не пользующихся спросом в России кроссоверов составлен по итогам 2021 года. В топ-10 вошла пятерка китайских кроссоверов, три европейских модели, один "японец" и один "американец".

Десятку неудачников даже не замкнул, а заткнул Opel Crossland. Его показатели – 77 машин за год – гораздо хуже, чем у закрывшего десятку "отверженных" в 2020 году Changan CS75. Его в 2020 году купили в количестве 186 экземпляров. Особо печальны для поставщиков Opel неоправданные надежды. Вполне симпатичный Crossland перед дебютом на российском рынке называли если не убийцей для KIA Seltos, Renault Kaptur, Skoda Karoq и других подобных.

Причиной провала стала неадекватная оценка российского рынка. В Россию привезли машину с передним приводом и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, но с 1,2-литровым турбомотором мощностью 110 "лошадей". И все это по цене от 1,7 до 2,15 миллиона рублей. Такое предложение завидным вряд ли назовешь. Гаражные эксперты оценили бы ситуацию коротко, но точно: "жадность фраера сгубила".

Всего 69 машин в России продал Jaguar. Речь идет о модели I-Pace. У элекромобиля есть все: и полный привод, и батарея на 470 километров пробега, и два электромотора суммарной мощностью 234 лошадиных силы. Но всегда есть свои "но". Одно из них – риск выхода на российский рынок электромобилей, и он полностью оправдался. Второе, обычные Jaguar и привычнее, и отдельной инфраструктуры не требуют, да и стоят меньше. За электрокроссовер хотели от 7,5 до 8 миллионов рублей. Желающих выложить такие деньги оказалось больше 50, но меньше сотни.

Еще меньше покупателей нашлось для Citroen C3 Aircross. Их 68! Моторы для "француза" предлагаются от 82 лошадиных сил до 110. Коробки либо механические, либо автоматические. Самое дешевое предложение стартует от 1 миллиона 659 тысяч рублей, максимальная комплектация оценивается в 2,2 миллиона.

Машина, изменившая убеждения. Это Jeep Renegade. В 2021 году были проданы 59 последних машин. Модель закончила "свои выступления" на российском рынке.

Меньше Renegade может быть только Lifan X60. Некогда популярная модель собиралась на обанкротившемся черкесском заводе "Дервейс". Сейчас распродаются остатки – машины, собранные в 2018 и в 2017 годах. В 2021 году продано 56 лет совершенно "новых" "трехлеток" и "четырехлеток". Если бы это были беговые лошади – они были бы в цене. Для машины такой возраст, даже "в масле", не самая хорошая рекомендация. И это еще мягко сказано.

В пятерке самых нежеланных – Zotye T600. Китайская попытка скрестить BMW и Porsche "расхватали" в количестве 46 экземпляров. На одну машину меньше Lexus продал свой гибридный NX300. В новом 2022 году эта модель кроссовера японским производителем уже не предлагается. Не пошла – значит, не пошла!

"Непродажная бронза" у внедорожника Foton Sauvana. Тут и двигатели сильные, и коробки передач разные. Но только продаж не случилось. Хуже продается только Lifan X50. Его приобрели за год 30 российских покупателей. Надеемся, что они заплатили за нее по цене, указанной на необновляемом с 2018 года сайте. Где-то в районе от 600 до 700 тысяч рублей. Не более. В этом случае это еще можно назвать "счастливой" покупкой.

И, наконец, звучат фанфары: появляется главный неудачник года. И это купеобразная Zotye Coupa, вариант T600, который автожурналисты меткоо окрестили "неизданной версией Touareg". Пять продаж за год стоят "золота"!

За год продано столько же машин, сколько за час продают в дилерских центрах замыкающего десятку самых продаваемых Nissan X-Trail. А ведь есть же еще Mazda CX-5, Skoda Karoq, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4, Renault Duster, а также LADA Niva и Hyundai Creta.

Выбор машин из того или другого топ-10 – за покупателем. В одном случае он получает одну из тысяч машин, во втором – почти музейный экземпляр. Кто знает, может это инвестиция в далекое будущее?