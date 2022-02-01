Tesla отзывает 54 тысячи электромобилей

Американская компания Tesla отзывает порядка 54 тысяч своих электрокаров из-за проблем с программным обеспечением. Неполадки обнаружились в ПО, отвечающем за систему полного самоуправления Full Self-Driving. В некоторых ситуациях она не обеспечивает полную остановку автомобиля.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности США (NHTSA), неисправность обнаружили в машинах Model S 2016-2022 годов выпуска, Model 3 2017-2022 годов и Model Y 2020-2022 годов.

Выяснилось, что автомобили этих моделей не всегда останавливаются на перекрестках со светоотражающими знаками. Управление предписало компании Tesla устранить этот недостаток.

Стоит отметить, что в начале января Tesla подняла цену на доступ к "полноценному" режиму автопилота Full Self-Driving (FSD). Эта система все еще находится на стадии бета-тестирования. В США она тестируется уже больше года и, несмотря на название, полную автономию не обеспечивает: автопилот доступен только в определенных ситуациях и в целом требует, чтобы водитель в любой момент был готов взять управление на себя.