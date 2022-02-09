Придуман новый способ вычислять пьяных водителей

Госавтоинспекция Москвы предложила к борьбе с пьяными водителями подключить сотрудников АЗС и предприятий общественного питания. Спецоперация называется "Сообщи о пьяном водителе".

"Сотрудниками ГИБДД Зеленоградского, Восточного, Северо-Западного административных округов столицы были проведены профилактические беседы с персоналом предприятий общественного питания и автозаправочных станций, а также размещены памятки с информацией о том, куда можно обратиться, если человек обладает информацией о факте управления транспортным средством нетрезвым водителем", — объяснили в ведомстве.

Сдавать пьяных за рулем могут и другие автомобилисты и пешеходы. Сообщения о нарушителях принимают в отделениях ГИБДД или по телефону 112.

В январе в Москве поймали более 2000 пьяных водителей и более 100 повторно севших за руль в нетрезвом виде.

За езду в нетрезвом состоянии грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года водителю грозит лишение прав на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет.

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