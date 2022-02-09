ГИБДД: каждая седьмая машина такси неисправна

В Москве прошла операция "Такси", в рамках которой сотрудники ГИБДД проверили более 27 тысяч автомобилей. В результате более 3800 авто оказались неисправными, а более трех тысяч – с нечитаемыми номерами.

У 800 водителей такси отсутствовали документы, 287 автомобилей эксплуатировались без техосмотра. У 700 шоферов нашли просроченные штрафы, а 508 – оштрафовали за проезд перекрестка на красный свет, сообщает ТАСС.

270 оштрафовали за неправильную парковку и стоянку, 35 – за вождение в пьяном виде, 29 – за выезд на встречку.

Операция "Такси" прошла с 4 по 6 февраля. Госавтоинспекция Москвы объявила о следующей спецоперации, она называется "Сообщи о пьяном водителе". В ее рамках сотрудникам АЗС и предприятий общественного питания предложили сдавать клиентов, севших за руль подшофе.