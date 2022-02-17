Путин жестко высказался о хамстве на дорогах

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД, президент России Владимир Путин призвал к формированию в обществе неприятие хамского поведения на дорогах. Он отметил, что, несмотря на критику, которой традиционно подвергаются подразделения ГИБДД, "порядка на дорогах, надо это все-таки признать, стало больше".

Президент отметил, что за 2021 год совершено на 3,1% меньше ДТП, соответственно число погибших и пострадавших уменьшилось на 5,8% и 4,2%. При этом глава государства подчеркнул, что "в ДТП по-прежнему погибает много людей, в том числе и много детей, к сожалению".

Причиной высокой смертности в авариях являются нетрезвые водители, передает телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

Президент отметил хороший опыт взаимодействия МВД с волонтерскими организациями. Он подчеркнул важность продолжать совместную работу по повышению культуры поведения на дорогах.