В наших жестах не было политического подтекста – так швейцарские футболисты прокомментировали скандал, который разгорелся после матча против Сербии. Сразу двое игроков, отмечая забитый гол, сложили руки в так называемый знак орла. Против них открыли дисциплинарные дела.

Жест, который показали на поле после забитых голов швейцарский полузащитник Гранит Джака, а затем и другой хавбек Джердан Шакири – это скрещенные руки на груди, символизирующие "албанского орла". Оба раза стадион просто взрывался от негодования, для сербов этот жест оскорбителен. Сербия не признает независимость Косова и считает территорию своей. Какой будет реакция трибун Джака и Шакири (по происхождению косовские албанцы), конечно же, знали. Резче других выразился тренер сербской команды.

"Я бы отправил их под суд, в Гаагу. Я бы не показывал им карточки, а просто отправил под суд!" – заявил Младен Крстаич, главный тренер сборной Сербии по футболу.

Западные журналисты не отказали себе в удовольствии поехидничать: мол, настоящая причина гнева сербов кроется не в политике, а в проигрыше их команды. Сами болельщики, кстати, в этом винят судей. Утверждают, что те подыгрывали соперникам. В сборной Сербии с такими обвинениями согласны.

"Что касается столкновений и агрессии, то можно однозначно сказать, что все это было результатом решений арбитра, он раздавал желтые карточки всем нашим полузащитникам, практически убирая их из игры. Мы остались только с нападающими, но мяч до них просто не доходил", — объяснил Милан Растовач, помощник главного тренера сборной Сербии.

Словно решив еще больше накалить ситуацию, Джака и Шакири выложили свои победные фото с "албанским орлом" в Instagram, хотя с регламентом ФИФА они наверняка знакомы, а он предписывает: любой игрок или официальное лицо не имеет права провоцировать публику во время игры. Но футболисты в соцсетях заявили, что не считают свой поступок провокацией.

"Для меня это особенная игра. Эта победа для всех моих друзей и родственников, которые всегда поддерживали меня. Для моей родины, где родились мои родители. Это чистые эмоции", — написал Гранит Джака.

Впрочем, празднование гола — не единственная претензия. Сербы недовольны бутсами Шакири — одна с флагом Косова, другая со швейцарским флагом. Полузащитник похвастался ими еще в мае и заявил, что будет играть в них на чемпионате. Фанаты швейцарцев говорят: если бы ФИФА хотела запретить подобную символику, уже давно бы сделала внушение игроку. И винят, в свою очередь, сербских болельщиков, которые на встрече показывали швейцарцам милитаристское приветствие времен косовской войны.

В этом скандале самую спокойную позицию пока заняла Швейцарская футбольная ассоциация: "Мы должны ждать решения дисциплинарного комитета ФИФА и пока хотим сосредоточиться на следующем матче. Футбол — вот что важнее всего. Остальным пусть занимается ФИФА, а мы подождем".

В ФИФА пока ситуацию не комментируют. Но интересно, что наказать игроком могут только за провоцирующие жесты, а не за политические. Если "албанского орла" приравняют, например, к среднему пальцу, за такое в футболе легко можно заработать дисквалификацию на несколько встреч. Если ФИФА примет решение не в пользу швейцарцев, футболисты пропустят два матча и будут вынуждены заплатить по 5 тысяч швейцарских франков.