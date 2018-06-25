Перед главным матчем группы "А" чемпионата мира по футболу, в котором сборные России и Уругвая разыграют первое место, ходят слухи относительно состава россиян. Инсайдеры предполагают, что на поле могут не выйти Федор Смолов, Александр Головин и Юрий Жирков.

Изначально главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов заявил, что не собирается сильно менять состав, так как его цель – первое место в группе и поэтому сыграть должны все сильнейшие. Однако, как известно, Жирков получил повреждение и некоторое время тренировался индивидуально, так что его выход на поле под вопросом.

Надо также признать, что результат этой конкретной игры сильно не повлияет на положение соперников в таблице: и россияне, и уругвайцы досрочно вышли в плей-офф и могут себе позволить эксперименты с составом. Тем более, что они не могут предугадать, с кем сыграют в 1/8 финала: матчи группы "В" состоятся позднее.

В этой связи Черчесов также может поберечь и Головина, который имеет на турнире предупреждение и которому не нужна перед началом плей-офф вторая желтая карточка, сообщает Спортс.Ru. Также непонятно, сыграют ли с Уругваем Фернандес и Смолов. У русского бразильца также есть небольшое повреждение, а форвард "Краснодара" в двух предыдущих матчах себя никак не проявил и, скорее всего, сядет на скамейку запасных.