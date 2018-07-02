Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду может сменить мадридский "Реал" на итальянский "Ювентус". Чемпионы Италии готовы приобрести 32-летнего португальца во время летнего трансферного окна.

Криштиану Роналду намерен покинуть "Реал", в составе которого он провел 10 лет. Мадридцы смирились с потерей своего лидера, более того, "королевский клуб" снизил сумму отступных до 120 миллионов евро. В борьбу за португальца вступил ""Ювентус", при этом шансы чемпиона Италии заполучить португальца оцениваются, как предпочтительные.

Криштиану Роналду провел все четыре матча на чемпионате мира 2018, в которых забил четыре мяча. Португальцы завершили борьбу в 1/8 финала, уступив команде Уругвая 1:2.