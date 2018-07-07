Главный тренер сборной Бразилии Тите после проигрыша в четвертьфинале чемпионата мира команде Бельгии (1:2) отметил, что соперник оказался более эффективным и рациональным в своих атакующих действиях.

"Матч получился выдающимся. При большом владении мячом мы имели массу возможностей, — сказал Тите, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Бельгия играла более рационально и эффективно, чем мы. Они лучше распоряжались своими шансами и превращали их в голы. Отмечу также и вратаря Бельгии Куртуа, который спасал свою команду раз за разом, выполнив невероятное количество спасений. Несмотря на всю боль, которую я ощущаю, это был великолепный матч!"

Бразилия покидает чемпионат мира в России. На текущем турнире "пентакампеоны" провели пять поединков, добившись трех побед, еще один раз сыграв вничью и единожды проиграв.